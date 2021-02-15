Son dakika haberi... Kosova'daki genel seçimi Kendin Karar Al Hareketi önde götürüyor - Son Dakika

Kosova'da 14 Şubat Pazar günü yapılan erken genel seçimde oyların yarısından fazlasının sayımı tamamlandı, sayılan oyların yüzde 48,08'ini alan Kendin Karar Al Hareketi (VV) seçimi önde götürüyor.

Kosova Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ) internet sitesinde yer alan verilere göre oyların yüzde 51,26'sının sayımı tamamlandı.

Sayılan oyların yüzde 48,08'ini alan VV ilk sırada bulunurken, Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 18,43, Kosova Demokratik Birliği (LDK) yüzde 13,65, Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ise yüzde 8,15 oy aldı.

Bu sonuçlara göre yüzde 5'lik seçim barajını sadece 5 siyasi parti geçmeyi başardı.

Öte yandan, azınlık partileri olduklarından seçim barajına tabi olmayan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) sayılan oyların yüzde 0,5'ini, Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) ise yüzde 0,09'unu aldı.

Seçimde 120 üyeli meclise girebilmek için 28 siyasi oluşumun adayları yarıştı.

KQZ verilerine göre seçime katılım oranı yüzde 47 oldu.

Erken genel seçime götüren süreç

Haziran 2020'de kurulan koalisyon hükümeti hakkında Kosova Anayasa Mahkemesinin "anayasaya aykırı olduğu" kararını vermesinin ardından erken genel seçime gidilmesi kararlaştırılmıştı.

Avdullah Hoti'nin başbakan olarak görev aldığı son hükümetin güven oylaması sırasında, Aşkalilerin Entegrasyonu Partisi (PAİ) Milletvekili Ethem Arifi hakkında işlediği bir suç nedeniyle 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunmasını dikkate alan Anayasa Mahkemesi, 22 Aralık 2020'deki kararında Arifi'nin güven oylamasındaki oyunu geçersiz saymıştı.

120 sandalyeli Mecliste 61 milletvekilinin oyuyla seçilen hükümet, Anayasa Mahkemesinin kararının ardından düşmüştü.