- Koşukavak: "Transfer hareketliliği devam ediyor"

Kayserispor'da sezon hazırlıkları sürüyor

KAYSERİ - Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ederken, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak takımda transfer hareketliliğinin devam ettiğini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da, yeni lig hazırlıkları hız kesmeden sürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde toplanan sarı-kırmızılı takım, düz koşunun ardından teknik çalışma yaptı.

Koşukavak: "Transfer hareketliliği devam ediyor"

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, takımda transfer hareketliliğinin devam ettiğini söyleyerek, "3 oyuncumuz daha geldi. Transfer hareketliliği devam ediyor. Yerli oyuncuya ihtiyacımız var. Çünkü federasyonun getirdiği kuralı biliyorsunuz. Şu gün itibariyle o kural geçerli. Değişir veya değişmez, onları bilemiyoruz ama bize verilen kural üzerinden hareket etmek durumundayız. Çünkü sahada 8 yabancı, 3 yerli oyuncu olması gerekiyor. Yerli oyuncu girip, yerli oyuncu çıkacak. Bizde oraya bir takviye yapacağız. Hazırlık maçlarından sonrada daha acil bir şey çıkarsa yönetimi le konuşup oralara da bir şeyler yaparız" ifadelerini kullandı.

Fikstüre değinen Koşukavak, "O bizim için çok önemli. İnşallah hayırlı bir fikstür olur. Kayserispor, herkesin de bildiği gibi uzun zamandır bir iskeleti olmadan ligde mücadele ediyor. Bir Sivas gibi değil. O yüzden sürekli bir omurga oluşturma derdinde olan bir takım var. Takımda sürekli sirkülasyonlar olmuş. Fikstür için kritik dememin sebebi budur. Çünkü bu işler biraz zaman oluyor. 5. Olacağız, 3. Olacağız gibi söylemler olmuyor. Futbolun gerçekleri var. Ön görülemez yerleri var. Saha içi var, orada gerçekler ve rakip var. Ligin zorluk derecesi yüksek. O yüzden bu akşam ki kura inşallah iyi bir kura olur. Geçen sezon son 20 günde Allah beni utandırmadı. İnşallah bu sezonda da yapabiliriz ama bunlar zaman ve süreç ile olacak işler. Daha aklıselim, daha sağlıklı, daha uzun, orta ve kısa vadeli olması yarışmacı bir takım olmayacak anlamını taşımaz. Yarışmak zorundasınız. Çünkü 4 takımın küme düştüğü bir ligden bahsediyoruz. Bir tehdit var. Hem yarışıp hem de gelecek sezonların kadrolarını inşa etmek doğru olanıdır" diye konuştu.

Bernard Mensah ile ilgili sorulan bir soruya Koşukavak, "Devam edecek ki burada. Onun bir transferi söz konusuydu. Herhalde gerçekleşmedi. Şu anda burada. Onunla birebir konuşunca daha net şeyler söyleyebilirim ama şuan kendisi ile görüşmedim" diye cevap verdi.