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Son Dakika | KOVADA ATEŞ YAKAN İNŞAAT BEKÇİSİ, GAZDAN ZEHİRLENDİ - Son Dakika

Son Dakika | KOVADA ATEŞ YAKAN İNŞAAT BEKÇİSİ, GAZDAN ZEHİRLENDİ

02.02.2022 17:41

Son dakika gündem haberine göre BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, kaldığı kulübede ısınmak için kovada ateş yakan inşaat bekçisi Ramazan Ekinci (23), karbonmonoksit zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, kaldığı kulübede ısınmak için kovada ateş yakan inşaat bekçisi Ramazan Ekinci (23), karbonmonoksit zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki inşaatta bekçilik yapan Ramazan Ekinci, gece kaldığı kulübede ısınmak için kova içinde ateş yaktı. Sabah inşaata gelen işçiler, Ekinci'yi göremeyince kulübeye girdi. Ekinci'nin hareketsiz yattığı fark eden işçiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, Ekinci'yi karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ekinci, buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından da Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ramazan Ekinci'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Son Dakika | KOVADA ATEŞ YAKAN İNŞAAT BEKÇİSİ, GAZDAN ZEHİRLENDİ
Son Dakika | KOVADA ATEŞ YAKAN İNŞAAT BEKÇİSİ, GAZDAN ZEHİRLENDİ
Son Dakika | KOVADA ATEŞ YAKAN İNŞAAT BEKÇİSİ, GAZDAN ZEHİRLENDİ
Son Dakika | KOVADA ATEŞ YAKAN İNŞAAT BEKÇİSİ, GAZDAN ZEHİRLENDİ

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Batman, Gercüş, Ekinci, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | KOVADA ATEŞ YAKAN İNŞAAT BEKÇİSİ, GAZDAN ZEHİRLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | KOVADA ATEŞ YAKAN İNŞAAT BEKÇİSİ, GAZDAN ZEHİRLENDİ - Son Dakika
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