Son dakika haberi! Kovalamacada yakalanan otomobilden çeşit çeşit uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Kovalamacada yakalanan otomobilden çeşit çeşit uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

29.03.2022 00:58
Son dakika haberi! Kovalamacada yakalanan otomobilden çeşit çeşit uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bolu'da, polis ekipleri tarafından kovalamaca neticesi yakalanan otomobilde uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da, polis ekipleri tarafından kovalamaca neticesi yakalanan otomobilde uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan otomobil arasında kovalamaca yaşandı. Ekipler, uzun süren kovalamaca neticesinde şüpheli aracı yakaladı. Araç içerisinde yapılan aramalarda 28.46 gram metamfetamin, 11.51 gram kokain ve 1.75 gram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan Fesih B. (21) ve Mehmet Ç. (26) gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Fesih B., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Mehmet Ç. "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. - BOLU

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Bolu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı Son dakika haberi: Bolu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı Van'da 87 kilo uyuşturucu ve 27 bin adet sentetik ecza ele geçirildi Van'da 87 kilo uyuşturucu ve 27 bin adet sentetik ecza ele geçirildi

Uyuşturucu, Otomobil, Polis, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kovalamacada yakalanan otomobilden çeşit çeşit uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Ersin Destanoğlu 13 milyon euro transfer ücretiyle Nice'ye gidiyor
00:29 Sosyal medyada "Öğretmenimi paket ediyorum" diyerek paylaşılan videoya MEB'den açıklama
00:22 Merih Demiral rekor fiyata dünya devine gidiyor
23:57 Asansörde 17 yaşındaki çocuğu taciz eden yabancı uyruklu şahıs yakalandı! O anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt altındaydı
23:55 Hangi ürünlere KDV düzenlemesi geldi? İşte tüm detaylar
23:49 Adana'daki ziyarette Ahmet Davutoğlu, esnafla gergin anlar yaşadı
23:46 Arda Turan sosyal medya hesabından dinlediği müziği paylaştı! Sözleri ima içeriyordu
23:10 Asgari ücretle ilgili umutlandıran açıklama! MHP'li vekil, "Erdoğan ile görüştüm" dedi, ikinci zam için temmuz ayını işaret etti
23:07 TOGG için 81 ilin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulacak
23:03 Fenerbahçe ile anlaşması beklenen Joachim Löw Avusturya Milli Takımı'na gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 01:04:52. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kovalamacada yakalanan otomobilden çeşit çeşit uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement