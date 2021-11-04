BURDUR'da Kovid-19'a yakalanan 22 haftalık hamile Selda Oğuz (33), ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

Burdur Merkez Yaylabeli Köyünde oturan 22 haftalık hamile Selda Oğuz, sempton gösterince yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı. Tedavisine Burdur Devlet Hastanesi'nde devam edilen Oğuz'un, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Oğuz'u almak için Antalya'dan gelen ambulans helikopter, Burdur 58'inci Komando Alayı'ndaki piste indi. Ambulans helikopter sezaryen doğum yapma riski bulunan Selda Oğuz'u, Antalya'ya götürdü.