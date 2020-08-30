Son dakika haberi... Kovid-19 Avrasya ülkelerinde etkisini sürdürüyor - Son Dakika

NUR Moldova, Belarus, Azerbaycan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 296 artarak 36 bin 700'e, ölü sayısı 2 artışla 992'ye çıktı.

365 kişinin taburcu olmasıyla sağlığına kavuşanların sayısı 25 bin 504'e ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam vaka sayısı 8 artarak 1879'a yükseldi.

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 15 Eylül'e kadar uzatıldığı ülkede, 31 binden fazla kişi gözaltında tutuluyor.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 164 artarak 71 bin 687'ye, ölü sayısının 5 artışla 676'ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 245 kişi sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısının sayısının 70 bin 452 olduğu kaydedildi.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, 559 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 135 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 36 bin 309'a yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 127 artarak 33 bin 703'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 531 oldu.

Bugüne kadar 917 bin 27 testin yapıldığı Azerbaycan'da 2 bin 75 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 121 artarak 41 bin 424'e, ölü sayısının 2 artarak 313'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 296 artarak 38 bin 655'e çıktığı ve hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği aktarıldı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 456 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Gürcistan

Gürcistan Parlamentosu tarafından yapılan açıklamada, Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze'nin korumasında Kovid-19 tespit edilmesinin ardından izole edildiği belirtildi.

Açıklamada, Talakvadze ile ailesine yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Bugüne kadar 1510 kişinin hastalığa yakalandığı ülkede 1221 hasta iyileşmişti.

Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 5 bin 524 kişi karantinada, 221 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.