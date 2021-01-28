Son dakika haberi... Kovid-19'da aşılamada ilk doz hangi aşıdan yapıldıysa 2. doz da aynı aşıdan yapılacak - Son Dakika

Son dakika haberi... Kovid-19'da aşılamada ilk doz hangi aşıdan yapıldıysa 2. doz da aynı aşıdan yapılacak

28.01.2021 11:15

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, küresel yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde başlatılan toplumsal bağışıklamada, ilk doz hangi aşıdan yapıldıysa ikinci dozun da o aşıdan olması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, küresel yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde başlatılan toplumsal bağışıklamada, ilk doz hangi aşıdan yapıldıysa ikinci dozun da o aşıdan olması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, koronavirüs ile mücadele kapsamında toplumsal aşılama sürecine geçildiğini belirtti.

Türkiye'ye 30 Aralık'ta gelen Çinli Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısından rastgele alınan numunelerin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına sevk edilerek, 14 gün süren analizlerinin yapıldığını anımsatan Kayıpmaz, olumlu sonuç elde edilmesiyle TİTCK tarafından aşı için 13 Ocak'ta "Acil Kullanım Onayı" verildiğini hatırlattı.

Kayıpmaz, ilk etapta getirilen CoronaVac aşısının ardından 25 Ocak'ta 6,5 milyon dozluk yeni sevkiyatın gelmesiyle sürecin hızlanacağını ve toplumsal bağışıklamanın kesintisiz devam edeceğini ifade etti.

Şu an için Türkiye'de kullanımda olan aşının CoronaVac olduğunun altını çizen Kayıpmaz, aşının güvenlik ve etkinlik çalışmalarının yapıldığını hatırlattı. Kayıpmaz, hastalıktan korunmada en etkili yolun bireysel tedbir kurallarına uyulması ve aşı yoluyla toplumsal bağışıklama ile mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Birçok Avrupa ülkesinde de Pfizer-BioNTech aşıyla bağışıklama yapıldığını dile getiren Kayıpmaz, Türkiye'ye de farklı aşıların temin edilmesiyle ilgili görüşmelerin yapıldığını söyledi.

"Yerli inaktif ya da mRNA aşılarımız devreye girebilir ve vatandaşlarımız onları olabilir"

Toplumsal bağışıklığın kazanılmasında güvenilirlik ve etkinliği saptanmış tüm aşıların kullanılabileceğini vurgulayan Kayıpmaz, Türkiye'de de farklı aşıların bulunması durumunda vatandaşların hangi aşının yapılacağına ilişkin bir endişenin içinde olmaması gerektiğini ifade etti.

Kayıpmaz, şu bilgileri verdi:

"Bir kişi ilk dozu hangi aşıdan olduysa ikinci dozun da o aşıdan olması gerekir. Yani, birinci dozu CoronaVac olduysanız ikinci dozu da CoronaVac olmak zorundasınız, aynı şekilde BioNTech'in ilk dozu olunduysa ikinci doz da aynı aşıdan yapılmalıdır.

Şu olabilir, bu sezon bu aşılardan biri vurulmuştur, bunun en azından kişiye 6 ay koruma sağlayacağı düşünülüyor. Solunum yolu enfeksiyonları ne zaman tekrar yükselmeye başlayacak dersek, 2021 yılının sonbaharından itibaren diyebiliriz. Şu gündeme gelebilir, o zaman Türkiye'nin elinde BioNTech'in aşısı daha yaygın olabilir ve kişi o aşıyı olabilir. Bunun dışında o dönemde yerli inaktif ya da mRNA aşılarımız devreye girebilir ve vatandaşlarımız onları olabilir. Ama kısa vadede bir aşı uygulamasından sonra başka bir aşı da geldi diye ondan da olunması doğru bir yaklaşım değil"

Son dakika haberi... Kovid-19'da aşılamada ilk doz hangi aşıdan yapıldıysa 2. doz da aynı aşıdan yapılacak
Son dakika haberi... Kovid-19'da aşılamada ilk doz hangi aşıdan yapıldıysa 2. doz da aynı aşıdan yapılacak
Son dakika haberi... Kovid-19'da aşılamada ilk doz hangi aşıdan yapıldıysa 2. doz da aynı aşıdan yapılacak
Son dakika haberi... Kovid-19'da aşılamada ilk doz hangi aşıdan yapıldıysa 2. doz da aynı aşıdan yapılacak

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kovid-19'da aşılamada ilk doz hangi aşıdan yapıldıysa 2. doz da aynı aşıdan yapılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından iki AK Partili isim daha Saadet Partili Asiltürk'ü ziyaret etmiş Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 9,4'te sabit bıraktı ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı sosyal medyayı salladı Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Toyota, 2020'deki 9,53 milyon araç satışıyla Alman Volkswagen'i geçti Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı 42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulundu
Galatasaray yönetiminin başlattığı bağış kampanyasına taraftarlar ilgi göstermedi Galatasaray yönetiminin başlattığı bağış kampanyasına taraftarlar ilgi göstermedi         
11:16
Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti         
10:56
ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor         
10:45
Fabrika atıkları nedeniyle dere yatağından taşan köpükler mahalleliyi tedirgin ediyor Fabrika atıkları nedeniyle dere yatağından taşan köpükler mahalleliyi tedirgin ediyor         
10:00
Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor         
09:37
Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu         
09:16
Erdoğan'ın yeme-içme sektörüne verdiği destek ödemesi müjdesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Peki kim ne kadar alacak? Erdoğan'ın yeme-içme sektörüne verdiği destek ödemesi müjdesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Peki kim ne kadar alacak?         
09:00
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Aralık 2020'de verdiği yatırım teşvik belgeleri ile 29 bin kişiye iş imkanı doğacak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Aralık 2020'de verdiği yatırım teşvik belgeleri ile 29 bin kişiye iş imkanı doğacak         
08:31
Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı         
00:59
BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı         
00:49
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı         
21:24
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü         
17:28
Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış         
17:13
Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme         
16:50
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 11:37:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Kovid-19'da aşılamada ilk doz hangi aşıdan yapıldıysa 2. doz da aynı aşıdan yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei