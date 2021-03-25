Kovid-19'da yüksek riskli iller arasında yer alan Mersin'de tedbirler olumlu sonuç vermeye başladı - Son Dakika

Kovid-19'da yüksek riskli iller arasında yer alan Mersin'de tedbirler olumlu sonuç vermeye başladı

25.03.2021 12:15

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "turuncu" kategoride yer alan yüksek riskli illerden Mersin'de, tedbirlerin arttırılıp denetimlerin sıkılaştırıldığı salgınla mücadele çalışmaları olumlu sonuç vermeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "turuncu" kategoride yer alan yüksek riskli illerden Mersin'de, tedbirlerin arttırılıp denetimlerin sıkılaştırıldığı salgınla mücadele çalışmaları olumlu sonuç vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığınca 20-26 Şubat tarihlerini kapsayan Kovid-19 risk haritasının açıklanmasının ardından yüksek riskli iller arasında yer alan kentte teyakkuza geçildi.

Mersin Valiliği koordinesinde başlatılan çalışmalarla, Kovid-19 tedbirlerinin ele alındığı toplantılarda yeni kararlar alındı.

Pandemi Kurulu ve Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda denetimler yoğunlaştırıldı.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19'la mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında tüm ilçelerde salgınla mücadele çalışmaları arttırıldı.

Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, ilgili kamu kurumları ile polis ve jandarmanın kontrollerini sıkılaştırıldığı cadde ve sokaklarda, esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin uyarılar yapıldı.

Ateş ölçümü ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının da yapıldığı toplu kullanım alanlarında, düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Kovid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta, 20-26 Şubat döneminde 91,57 olan kentteki salgınla mücadele çalışmaları, oranın 13-19 Mart döneminde 80,70'e düşmesinde önemli rol oynadı.

"Son haftalarda vaka oranlarının düşmesi sevindirici"

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, AA muhabirine, Kovid-19'la mücadele çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Sağlık Bakanlığınca ilk Kovid-19 risk haritasının açıklanmasının ardından kent genelindeki tüm tedbir ve denetimlerin arttırıldığını vurgulayan Seçer, "Kentteki tüm birimler salgının başlangıcından beri olması gerekeni yapmaya gayret ediyor. Belediye otobüslerindeki HES kodu uygulaması sürüyor. Toplu kullanım alanlarında da dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor." dedi.

Seçer, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler için üzüntü duyduklarını belirterek, herkesin salgınla mücadeleye destek vermesi gerektiğini dile getirdi.

Mersin'in, Kovid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta en fazla azalan iller arasında bulunduğunu aktaran Seçer, "Son haftalarda vaka oranlarının düşmesi sevindirici. Bu durum yeterli değil. Rehavete düşmemeliyiz. Azami özeni göstermek zorundayız. Olayın ciddiyetinin farkındayız. Vaka sayılarının azalmasında yerel yönetimler ile merkezi yönetime bağlı birimlerin işini ciddiyetle yapmasının tesiri büyük. Vatandaşlarımız da tüm psikolojik ve ekonomik zorluklarla rağmen özverili davranıyor." diye konuştu.

Seçer, Kovid-19'a karşı büyük bir mücadele verildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın 3 temel önleyici tedbir konusunda hassasiyet göstermesi gerekiyor. İlk günkü ciddiyetle davranmalarını istiyoruz. Bu işi hafife almamak lazım. Vatandaşlarımızın alışveriş merkezleri ve ev ziyaretleri başta olmak üzere toplu yaşam alanlarına dikkatle gitmeleri gerekiyor. Arkadaş ve akrabalarla bir araya gelip uzun süreli eğlenceler düzenlemek sıkıntılı. Bir müddet daha dişlerini sıkmaları gerekiyor. Toplum sağlığı ve geleceğimiz için bunu yapmamız lazım."

"Hastanelerimizdeki yatış oranlarında düşüş yaşanmaya başladı"

İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz de kentteki hastanelerde Kovid-19'a karşı canla başla mücadele verildiğini ifade etti.

Salgının kentteki seyrinin yükselmemesi için bir süre önce yeni önlemler aldıklarını kaydeden Ceviz, şöyle konuştu:

"488 personelden oluşan 231 filyasyon ekibimiz salgınla mücadelesini sürdürüyor. Hastanelerimizdeki tedbirler ve aşılama çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Aldığımız önlemler ve aşılama çalışmalarıyla hastanelerimizdeki yatış oranlarında düşüş yaşanmaya başladı. Son dönemlerde hem ekiplerimizin hem de vatandaşlarımızın desteğiyle iyi bir noktaya geldik. İlimizdeki hastanelerde bulunan servis ve yoğun bakım yatak doluluk oranlarında olumlu gelişmeler katettik. Vatandaşlarımız toplu kullanım alanlarında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını elden bırakmamalılar."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Mart'ta sosyal medyadaki paylaşımında, 13-19 Mart tarihlerinde Kovid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta en fazla artan ve azalan illerin grafiğine yer vermiş, Mersin'in vaka sayılarının en çok azalan iller arasında yer aldığını açıklamıştı.

Kovid-19'da yüksek riskli iller arasında yer alan Mersin'de tedbirler olumlu sonuç vermeye başladı
Kovid-19'da yüksek riskli iller arasında yer alan Mersin'de tedbirler olumlu sonuç vermeye başladı
Kovid-19'da yüksek riskli iller arasında yer alan Mersin'de tedbirler olumlu sonuç vermeye başladı
Kovid-19'da yüksek riskli iller arasında yer alan Mersin'de tedbirler olumlu sonuç vermeye başladı

Hıfzıssıhha Kurulu, HES kodu, Pandemi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'da yüksek riskli iller arasında yer alan Mersin'de tedbirler olumlu sonuç vermeye başladı - Son Dakika


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