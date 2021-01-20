Son dakika haberi | Kovid-19'dan günlük can kaybı ilk kez 100'ü geçen Japonya'da Başbakan "gençlerin bilinçsizliğinden" yakındı - Son Dakika

Son dakika haberi | Kovid-19'dan günlük can kaybı ilk kez 100'ü geçen Japonya'da Başbakan "gençlerin bilinçsizliğinden" yakındı

20.01.2021 07:47
Son dakika haberi | Kovid-19'dan günlük can kaybı ilk kez 100'ü geçen Japonya'da Başbakan

Bir son dakika haberine göre Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ülke geneli günlük can kaybının salgının başından beri ilk kez 100'ü geçmesi sonrası, vakaların yayılmasında 30 yaş altı genç nüfusun "bilinçsizliğine" dikkati çekti.

Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ülke geneli günlük can kaybının salgının başından beri ilk kez 100'ü geçmesi sonrası, vakaların yayılmasında 30 yaş altı genç nüfusun "bilinçsizliğine" dikkati çekti.

Kovid-19'a karşı olağanüstü hal (OHAL) uygulanan eyaletlerin valileriyle çevrim içi görüşen Başbakan Suga, bölgelerdeki vaka seyri ve son duruma ilişkin bilgi aldı.

OHAL kapsamındaki eyaletlerde vaka ve ölü sayılarının ciddiyetini koruduğunu kaydeden Suga, tedbirlerin uygulanabilirliğinde 30 yaş altı nüfusun "bilinçsizliğine" işaret etti.

"Şimdiye kadarki tecrübemiz gösteriyor ki 30 yaş ve altı genç kesimin salgını bilinçsizce yaygınlaştırdığı gerçeği var. Buna karşı önlem almanızı istiyorum." diyen Suga, eyaletlerdeki genç nüfusun tedbirlere uymaları için ikna edilmeleri çağrısı yaptı.

Ülke genelinde 30 bin kişi ev karantinasında

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19'dan günlük can kaybı, salgının başından beri ilk kez üç haneli rakama ulaştı. Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 320 artarak 341 bin 493'e, ölü sayısı 104 artışla 4 bin 700'e yükseldi.

Vakalar Tokyo'da 87 bin 914'e, Osaka'da 39 bin 51'e, Kanagawa'da 34 bin 878'e, Aiçi'de 21 bin 689'a, Saitama'da 21 bin 531'e, Çiba'da 18 bin 153'e, Hokkaido'da 16 bin 35'e, Hyogo'da 14 bin 173'e, Fukuoka'da 13 bin 823'e, Kyoto'da 7 bin 130'a çıktı. Ülke genelinde 30 binden fazla kişi evde, yaklaşık 8 bin kişi de otelde karantina altında tutuluyor.

Şizuoka'da yeni tür saptandı

Kovid-19'un "daha bulaşıcı" olduğu öne sürülen türünün tespit edildiği Şizuoka'da Vali Kawakatsu Heita, türe ilişkin yeterli bilgiye ulaşılamadığını belirterek, eyalet kapsamında acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Japonya Sağlık Bakanı Tamura Norihisa da Şizuoka'daki yeni varyantın ülke genelinde yayıldığı iddialarının araştırılacağını kaydetti. Kamu yayıncısı NHK'ye konuşan Tokyo Tıp Üniversitesinden Prof. Atsuo Hamada, yeni varyantın ülke geneli üçüncü Kovid-19 dalgasının süresini uzatabileceğini öne sürdü.

Ülkeye girişlerin kapatılması önleminin gerekli ancak yetersiz olduğunu kaydeden Atsuo, yerel idarelerin, bu yeni türün insanlar arasında nasıl dolaşımda olduğunu çözebilmeleri gerektiğini söyledi.

Güneydeki ada eyaleti Okinawa'nın Valisi Tamaki Denny, düzenlediği basın toplantısında merkezi hükümete, hali hazırda 11 eyalette süren OHAL kapsamına Okinawa'nın da alınması çağrısı yaptı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kovid-19'dan günlük can kaybı ilk kez 100'ü geçen Japonya'da Başbakan 'gençlerin bilinçsizliğinden' yakındı - Son Dakika


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