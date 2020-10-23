Son dakika haberi: Kovid-19 denetim ekipleri maskeli gelin ve damatla hatıra fotoğrafı çektirdi - Son Dakika

Son dakika haberi: Kovid-19 denetim ekipleri maskeli gelin ve damatla hatıra fotoğrafı çektirdi

23.10.2020 13:49
Son dakika haberi: Kovid-19 denetim ekipleri maskeli gelin ve damatla hatıra fotoğrafı çektirdi, System.String[]

Son dakika haberleri: Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki iş yerleri ve camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapan ekipler, maske takan gelin ve damatla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki iş yerleri ve camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapan ekipler, maske takan gelin ve damatla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili ve Belediye Başkanı Enver Demirel'in de katıldığı denetimlerde, Elvankent bölgesinde bulunan spor ve güzellik merkezleri ile camilerde, maske ve sosyal mesafe kurallarına ilişkin tedbirler incelendi.

Ekipler, denetimler sırasında düğün salonuna gitmek üzere kuaförden çıkan Semanur ve Mustafa çiftiyle sosyal mesafe kuralına uyarak hatıra fotoğrafı çektirip, mutluluklar diledi.

"2 AVM, 72 spor merkezi ve 128 cami denetlenecek"

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kaymakam Sevgili, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda yurt genelinde eş zamanlı olarak Kovid-19 denetimlerinin yapıldığını anımsatarak, "Denetlemelerde belediyemizin çok büyük desteğini gördük. 15 araç ve 300 personel civarında yardımları oldu." dedi.

Her gün umuma açık yerlerde denetimlerde bulunduklarını anlatan Sevgili, "Bugün de ilçe genelinde 67 ekip ve 302 personelle 2 AVM, 72 spor merkezi ve 128 cami denetlenecek." diye konuştu.

Sevgili, koronavirüsün bir kişi ile başlayıp milyonlarca insana bulaştığını ifade ederek, denetimlerde maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını aktardı.

"Ücretsiz tek kullanımlık seccade ve maske veriyoruz"

Tevhid Camisi'nde cuma namazı öncesi incelemelerde bulunan Kaymakam Sevgili, 4 bin olan cami kapasitesini Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1500-2000 arasında sınırlandırdıklarını söyledi.

Etimesgut Belediyesinin bütün camilerin temizliğini yaptığını belirten Sevgili, "Herkes seccadesini getiriyor. Seccadesini getiremeyenlere de ücretsiz tek kullanımlık seccade ve maske veriyoruz. Ayrıca cami girişinde dezenfektanlarımız var. Bu tedbirler toplumumuzun sağlığı içindir. Herkesi tedbirlere uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İzzettin Sevgili, Enver Demirel, Etimesgut, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kovid-19 denetim ekipleri maskeli gelin ve damatla hatıra fotoğrafı çektirdi - Son Dakika

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