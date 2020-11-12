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Polis ekiplerinin araç sürücülerine ve yayalara Kovid-19 denetimi yapması
Ekiplerin esnafı bilgilendirmesi
KİLİS - Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında, oluşturulan kontrol noktalarında polisler, sürücülere ve yolculara maske takmaları, sigara içmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.
İş yerlerini denetleyen ekipler, vatandaşları salgına karşı duyarlı olmaları ve kurallara uymaları için uyardı.
- Kaynak: AA
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