Son dakika haberi... KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Aklınıza çocuklarınızın size sarılmadan gömülme ihtimaliniz geliyor" - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ilaç tedavisiyle yenerek görevine dönen Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Çakır, hastaların iyileşmesi için fedakarca çalışmayı sürdürüyor.

Çakır, idari birimde çalışan bir personelin enfekte olması üzerine 7 Ocak'ta tedbir amaçlı Kovid-19 testi yaptırdı.

Hiçbir belirtisi olmayan ancak test sonucu pozitif çıkan Çakır, evinde karantinaya girerek tedavi görmeye başladı.

Erken başlayan ilaç tedavisi sayesinde hastalığı hafif şekilde geçiren ve 18 Ocak'ta görevinin başına dönen Çakır, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"İlaç kullanmanın, tabloyu hafifleştirmesinde çok önemli olduğunu düşünüyorum"

Adem Çakır, AA muhabirine, bu ay başında bir idari personelin enfekte olması üzerine tedbir amaçlı test yaptırdığını söyledi.

Hastalığın erken teşhis edilmesinin kendisi için büyük şans olduğunu dile getiren Çakır, virüs erken tespit edilince tedavisinin de erkenden başladığını, ilacı 5 gün boyunca kullandığını ve herhangi bir yan etkisini görmediğini anlattı.

Çakır, "İlaç kullanmanın, erken aşamada antiviral etki göstererek tabloyu hafifleştirmesinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. O anlamda en ufak bir belirti olduğunda insanlar test yaptırmaktan çekinmesinler." diye konuştu.

Hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıklarından bahseden Çakır, şöyle devam etti:

"Test sonucu akşam üzeri işteyken belli oldu. Sonuç pozitif çıktıktan sonra eve haber verdim. Şeker ve hipertansiyon olmak üzere iki önemli kronik rahatsızlığım var. Teşhis konulduğu zaman hiçbir semptom yoktu. 2 gün sonra solunum yolu şikayetleri oldu. Değişik bir tabloyla göz yaşarması, hapşırma, akıntı oldu. Kas ağrıları hafif oldu, nefes darlığı çok olmadı ama öksürük oldu. Boğazda bir gıcıklanma şikayeti oldu. Metalik tat ve koku oldu. İlaçları düzenli kullanarak şikayetleri hızlı bir şekilde atlattım."

"Hasta olunca bıçakla keser gibi bir izolasyona geçtik"

Çakır, izolasyon sürecinde ailesinden ayrı kalmanın zorluğuna işaret ederek, "Zaten bu sürecin öncesinde de kendimizi izole etmiştik. Bana sitem ediyorlardı, 'Niye sen ayrı odadasın.' diye. Her an başımıza gelebilir diye onlara da bulaştırmak istemiyordum ama arada bir aşağı iniyordum, yemekte beraber oluyorduk. Hasta olunca bıçakla keser gibi bir izolasyona geçmiş olduk. Burada uzaktan gördükleri zaman gülerek tepki verdiler, sonrasında alıştılar. Bahçeden el sallayarak uzaktan konuşmalar şeklinde iletişim kurduk. Kapı arkasından konuşmalar, çok değişik bir deneyimdi." ifadelerini kullandı.

Hastalık sürecinin psikolojik olarak da olumsuz etkileri olduğunu dile getiren Çakır, "Bu hastalığın en önemli boyutlarından biri de çok fazla yaşa bakmaması. Mücadeleyi kaybettiğiniz anda ölebilirsiniz. Çocuklarınızın size sarılmadan gömülme ihtimali aklınıza geliyor. Bu çok kötü bir duygu." dedi.

Evde geçen 10 günlük karantina sürecinin ardından testinin negatif çıkması üzerine görevinin başına döndüğünü aktaran Çakır, iyileştikten sonra çabuk yorulma dışında bir şikayetinin olmadığını kaydetti.

Çakır, vatandaşlara aşılarını yaptırma ve bulaş riskini düşürmek için maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeleri çağrısında bulundu.