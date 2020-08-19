Son dakika haberi: Kovid-19 ile mücadeleye Gilead Sciences Türkiye'den kritik 2 bağış daha

Gilead Sciences, Avrupa Birliği'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde ruhsatlandırılan ilk antiviral tedavi olan ürününü Sağlık Bakanlığı'na bedelsiz olarak tedarik etti ve Kovid-19 tarama merkezi açılması için 1 milyon liralık bağış gerçekleştirdi.

Gilead Sciences'tan yapılan açıklamaya göre, geçen nisan ayında Türkiye'de salgınla mücadeleye destek vermek amacıyla 1 milyon liralık bağış yapan Gilead Sciences, 1 milyon liralık yeni bir fon daha oluşturdu.

İlk bağışın, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde İstanbul ve Ankara'da açılan iki yeni Kovid-19 test merkezinin ekipman temininde kullanıldığı, ikinci 1 milyon liralık bağışın Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve İstanbul Havaalanlarında tarama merkezi kurulması için kullanılacağı açıklandı. Böylece Gilead Sciences'ın koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde TÜSEB'e yaptığı bağış miktarı 2 milyon liraya ulaştı.

Bunun yanında, dünyada Avrupa Birliği, Japonya ve Avustralya gibi ülkelerde Kovid-19 tedavisinde onaylanmış tek antiviral tedavi olan Gilead Sciences'a ait ürün Sağlık Bakanlığı'na bedelsiz olarak tedarik edildi.

"İstanbul Havaalanlarında Sağlık Bakanlığının tarama stratejisini desteklemeyi hedefledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gilead Sciences Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin, dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bu büyük sağlık sorununa karşı herkesin büyük bir özveriyle mücadele ettiğini belirtti.

Girgin, yaşanılan bu zor günlerde, ikinci defa oluşturdukları 1 milyon TL'lik fon ile özellikle sanayi ve turizm sektörlerinin zarara uğramaması için Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde ve yolcu yoğunluğunun oluşmaya başladığı İstanbul Havaalanlarında Sağlık Bakanlığının tarama stratejisini desteklemeyi hedeflediklerini ifade etti.

Girgin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İsmi basında sıkça görülen ve hakkında tarafımıza da sayısız soru ulaşan, dünyada pek çok sağlık otoritesi tarafından Kovid-19 tedavisinde onaylanmış ilk ve tek antiviral ilacı yoğun çabalar sonunda ülkemize getirip bedel talep etmeksizin Sağlık Bakanlığımıza teslim ettik. Pandemi nedeni ile ürüne dünya çapında çok yoğun bir talep var. Ülkemizi bu mücadelede önceliklendirerek ve önemli miktarda ilacı Sağlık Bakanlığı'na bağışlayarak en önemli vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Kovid-19'dan etkilenen tüm hastaların bir an önce şifa bulmasını diliyorum."