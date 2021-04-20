Son dakika haberi... Kovid-19 nedeniyle gebeliği sonlandırılan ve hayatını kaybeden genç kadının cenazesi Zonguldak'ta defnedildi - Son Dakika

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü için gebeliği sonlandırılan ve yaşam mücadelesini kaybeden kadının cenazesi, memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.
İstanbul'da tüp bebek yöntemiyle hamile kalan, yakalandığı Kovid-19 nedeniyle gebeliği 5. ayında sonlandırılan Gülhan B.S. (31), tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde dün hayatını kaybetti.
Gülhan B.S'nin yakınları tarafından alınan cenazesi, Filyos beldesindeki Merkez Camisi'ne getirildi.
Burada helallik alınırken yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.
Kadının cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından beldedeki aile mezarlığına defnedildi.
Öte yandan, Gülhan B.S'nin 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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