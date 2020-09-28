Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Canlı'nın cenazesi defnedildi - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Canlı'nın cenazesi defnedildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürü ve eski milletvekili Mustafa Canlı'nın cenazesi, memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürü ve eski milletvekili Mustafa Canlı'nın cenazesi, memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi.

Canlı'nın cenazesi dün bir yılı aşkın süredir görev yaptığı İSTAÇ'ın Şişli'deki Genel Müdürlük binasının önünde düzenlenen törenin ardından akşam saatlerinde Gümüşhane'ye getirildi.

Bugün, Canlı için 3 dönem görev yaptığı Gümüşhane Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, ailenin acısını paylaştıklarını dile getirerek uzaktan yakından Canlı'yı uğurlamak için gelenlere aile adına teşekkür etti.

Canlı'nın şehrin yetiştirdiği önemli isimlerden birisi olmasının yanı sıra iyi bir aile babası olduğunu anlatan Çimen, taraflı, tarafsız herkesin ağabeyi ve kardeşi olduğunu söyledi.

Gümüşhane'de Canlı'nın kendinden önceki dönem belediye başkanlığını yürüttüğünü anımsatan Çimen, "Biz de Gümüşhane Belediyesi ailesi olarak Mustafa ağabeyimizi, belediye başkanımızı adına yakışır şekilde şehrimizin güzel yerlerinde yaşatacağız. Kaybımız, acımız büyük. Gümüşhane'mizin başı sağ olsun. Ruhu şad olsun. Gümüşhane büyük bir değerini kaybetti." dedi.

Çimen, Canlı'nın yaptığı hizmetleri taraflı tarafsız herkesin alkışlamasından büyük memnuniyet duyan bir insan olduğunu anımsatarak Canlı için sevenlerinden alkış istedi.

Törenin ardından naaşı Kemaliye Camii'ne getirilen Canlı, burada kılınan cenaze namazının ardından Emirler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın, İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, ilçe belediye başkanları, kent protokolü ve sevenleri katıldı.

Gümüşhane'de 1999-2014 yıllarında 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve Milliyetçi Hareket Partisinden 25'inci dönem Gümüşhane milletvekili seçilen Canlı, son olarak İSTAÇ AŞ Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Canlı, önceki gün Kovid-19 tedavisi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yaşama veda etmişti.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Canlı'nın cenazesi defnedildi
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Canlı'nın cenazesi defnedildi
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Canlı'nın cenazesi defnedildi
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Canlı'nın cenazesi defnedildi

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.ş., Milletvekili, Gümüşhane, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 14:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Canlı'nın cenazesi defnedildi - Son Dakika

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