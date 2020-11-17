Son dakika haberi... Kovid-19 nedeniyle mahkumları izne çıkan cezaevinde üretimi personel sürdürüyor

Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere yaklaşık 30 iş kolunda faaliyet gösteren Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izne çıkan mahkumların yerine üretimi cezaevi personeli devam ettiriyor.

Yaklaşık 7300 dekar alanda kurulu Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda, Adalet Bakanlığı İş Yurtları Daire Başkanlığı onayıyla açılan hayvancılık, et ve süt işleme, tarım, mobilya, demir döşeme gibi 30 alanda üretim yapıyor.

Bir çok kurum ve kuruluşun et ve süt ürünleri, mobilya ile diğer ihtiyaçlarının karşılandığı cezaevinde, pandemi nedeniyle izne çıkan mahkumların yerine büyük fedakarlık yapan 285 personel, üretimi özeriyle devam ettiriyor.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, AA muhabirine, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun 1962 yılından beri ülke ekonomisine katkı sağlayan önemli cezaevlerinden biri olduğunu söyledi.

"Personelimiz, kendi işleriymiş gibi üretimi devam ettiriyor"

Cezaevinde, mobilya, demir, mandıra, döşeme, sebze ve meyvecilik ve hayvancılık gibi iş kollarında üretim yapıldığını belirten Yeniçeri, şunları kaydetti:

"Kurumumuzdaki iş kollarında yaklaşık 2 bin hükümlü çalıştırılıyor. Çalışmalar, idaremiz, atölye şefleri ve infaz koruma memurlarımızın yönlendirilmesiyle yapılıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle gerek personeli gerekse hükümlüleri korumak için mahkumları izne gönderdik ve cezaevinde çok az sayıda hükümlü kaldı. Bütün atölyelerde çalışmalar, ceza infaz kurumumuzdaki infaz koruma personeli ve atölye şeflerinden oluşan 285 personel tarafından onların üstün gayreti ve emekleriyle devam ediyor. Çünkü verilmiş ve verilmekte olan siparişler var. Personelimiz, cumartesi-pazar demeden kendi işleriymiş gibi üretimi devam ettiriyor."

Yeniçeri, bütün çalışmaların Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün destekleriyle yapıldığını aktararak, örnek bir kurum olan cezaevinde üretimin her koşulda devam edeceğini vurguladı.

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hasan Torun ise kurumun yaklaşık 7300 dekar alanda kurulduğunu ve ana faaliyet konusunu tarım ve hayvancılığın oluşturduğunu anlattı.

"Üretimimizin yüzde 95'ini personelimiz aracılığıyla yapıyoruz"

Üretimle diğer ceza infaz kurumlarının ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarını giderdikleri için üretimi durdurma imkanlarının bulunmadığına dikkati çeken Torun, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1900 hükümlü barındırmaktayken pandemi nedeniyle mevcut açık ceza infaz kurumundaki hükümlülerimizi izne gönderdik. Şu anda üretimimizin yüzde 95'ini personelimiz aracılığıyla yapıyoruz. Kesimhanede hayvanları personelimiz kesiyor. Mobilya üretimimizi yine personel yapıyor.

Diğer tarım iş kollarında da üretimi yine personelimiz sırtlamaya çalışıyor. Personelimiz, mesai mefhumu gözetmeksizin, üretimi sekteye uğratmamak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Personelimiz, eskiye göre çok daha büyük bir iş yükü altındalar ancak kurumun koşullarını görerek bu üretimin bir parçası olduğunun bilinciyle ellerinden geleni yapıyor."

Yaklaşık 12 yıldır cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Halim Balaban da hükümlülerin tahliye olmasının ardından siparişlerin yetiştirilmesi için üretimin devam etmesi gerektiğini isöyledi.

İşlerin devam etmesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Balaban, "İşlerin aksamaması, buranın devletimize, milletimize daha faydalı olması için üretimi devam ettiriyoruz. Pandemi nedeniyle mahkumlar izne ayrılınca personel olarak bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Elimizden ne geliyorsa canla başla çalışıyoruz." dedi.