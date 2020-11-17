Son dakika haberi... Kovid-19 nedeniyle mahkumları izne çıkan cezaevinde üretimi personel sürdürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Kovid-19 nedeniyle mahkumları izne çıkan cezaevinde üretimi personel sürdürüyor

17.11.2020 11:01
Son dakika haberi... Kovid-19 nedeniyle mahkumları izne çıkan cezaevinde üretimi personel sürdürüyor, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere yaklaşık 30 iş kolunda faaliyet gösteren Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izne çıkan mahkumların yerine üretimi cezaevi personeli devam ettiriyor.

Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere yaklaşık 30 iş kolunda faaliyet gösteren Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izne çıkan mahkumların yerine üretimi cezaevi personeli devam ettiriyor.

Yaklaşık 7300 dekar alanda kurulu Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda, Adalet Bakanlığı İş Yurtları Daire Başkanlığı onayıyla açılan hayvancılık, et ve süt işleme, tarım, mobilya, demir döşeme gibi 30 alanda üretim yapıyor.

Bir çok kurum ve kuruluşun et ve süt ürünleri, mobilya ile diğer ihtiyaçlarının karşılandığı cezaevinde, pandemi nedeniyle izne çıkan mahkumların yerine büyük fedakarlık yapan 285 personel, üretimi özeriyle devam ettiriyor.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, AA muhabirine, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun 1962 yılından beri ülke ekonomisine katkı sağlayan önemli cezaevlerinden biri olduğunu söyledi.

"Personelimiz, kendi işleriymiş gibi üretimi devam ettiriyor"

Cezaevinde, mobilya, demir, mandıra, döşeme, sebze ve meyvecilik ve hayvancılık gibi iş kollarında üretim yapıldığını belirten Yeniçeri, şunları kaydetti:

"Kurumumuzdaki iş kollarında yaklaşık 2 bin hükümlü çalıştırılıyor. Çalışmalar, idaremiz, atölye şefleri ve infaz koruma memurlarımızın yönlendirilmesiyle yapılıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle gerek personeli gerekse hükümlüleri korumak için mahkumları izne gönderdik ve cezaevinde çok az sayıda hükümlü kaldı. Bütün atölyelerde çalışmalar, ceza infaz kurumumuzdaki infaz koruma personeli ve atölye şeflerinden oluşan 285 personel tarafından onların üstün gayreti ve emekleriyle devam ediyor. Çünkü verilmiş ve verilmekte olan siparişler var. Personelimiz, cumartesi-pazar demeden kendi işleriymiş gibi üretimi devam ettiriyor."

Yeniçeri, bütün çalışmaların Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün destekleriyle yapıldığını aktararak, örnek bir kurum olan cezaevinde üretimin her koşulda devam edeceğini vurguladı.

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hasan Torun ise kurumun yaklaşık 7300 dekar alanda kurulduğunu ve ana faaliyet konusunu tarım ve hayvancılığın oluşturduğunu anlattı.

"Üretimimizin yüzde 95'ini personelimiz aracılığıyla yapıyoruz"

Üretimle diğer ceza infaz kurumlarının ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarını giderdikleri için üretimi durdurma imkanlarının bulunmadığına dikkati çeken Torun, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1900 hükümlü barındırmaktayken pandemi nedeniyle mevcut açık ceza infaz kurumundaki hükümlülerimizi izne gönderdik. Şu anda üretimimizin yüzde 95'ini personelimiz aracılığıyla yapıyoruz. Kesimhanede hayvanları personelimiz kesiyor. Mobilya üretimimizi yine personel yapıyor.

Diğer tarım iş kollarında da üretimi yine personelimiz sırtlamaya çalışıyor. Personelimiz, mesai mefhumu gözetmeksizin, üretimi sekteye uğratmamak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Personelimiz, eskiye göre çok daha büyük bir iş yükü altındalar ancak kurumun koşullarını görerek bu üretimin bir parçası olduğunun bilinciyle ellerinden geleni yapıyor."

Yaklaşık 12 yıldır cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Halim Balaban da hükümlülerin tahliye olmasının ardından siparişlerin yetiştirilmesi için üretimin devam etmesi gerektiğini isöyledi.

İşlerin devam etmesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Balaban, "İşlerin aksamaması, buranın devletimize, milletimize daha faydalı olması için üretimi devam ettiriyoruz. Pandemi nedeniyle mahkumlar izne ayrılınca personel olarak bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Elimizden ne geliyorsa canla başla çalışıyoruz." dedi.

Niğde, Tarım, İnfaz, Ceza, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Kovid-19 nedeniyle mahkumları izne çıkan cezaevinde üretimi personel sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti Süper Lig'de hükmen yenilgi kapıda! Nihat Özdemir bizzat duyurdu Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan çekilmeyen ve Rus Barış Gücüne ateş açan askerlerini Putin'e şikayet etti: İtaat etmiyorlar Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Sivas'ta bomba paniği! Duyulan patlama sesinin havai fişekten kaynaklandığı ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde artan korona vakaları ve yeni tedbirler var Kepçeyle kum almak isteyen köylüler, 8 milyon yıllık mamut fosilleri buldu
Cezayir Milli Takımı, yenilmezlik serisi devam eden tek ülke takımı oldu Cezayir Milli Takımı, yenilmezlik serisi devam eden tek ülke takımı oldu         
10:42
Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar         
10:33
Bomba iddia: Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü Bomba iddia: Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü         
09:57
Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor         
09:52
Duyarlı hırsız şaşırttı: Çıkarken yere düşürdüğü el dezefektanını kaldırdı Duyarlı hırsız şaşırttı: Çıkarken yere düşürdüğü el dezefektanını kaldırdı         
09:19
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor         
09:08
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
160 yıllık topçu kulesi definecilerin saldırısına uğradı 160 yıllık topçu kulesi definecilerin saldırısına uğradı         
08:29
Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz         
08:08
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde         
21:31
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret         
19:47
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 11:05:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Kovid-19 nedeniyle mahkumları izne çıkan cezaevinde üretimi personel sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei