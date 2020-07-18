Son dakika haberi | Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1163, Meksika'da 736, Hindistan'da 671 kişi hayatını...
Son dakika güncel haberi... Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1163, Meksika'da 736, Hindistan'da 671 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 09:03 Kaynak: AA
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