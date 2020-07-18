Son dakika haberi | Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1163, Meksika'da 736, Hindistan'da 671 kişi hayatını... - Son Dakika

Son dakika haberi | Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1163, Meksika'da 736, Hindistan'da 671 kişi hayatını...

Son dakika güncel haberi... Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1163, Meksika'da 736, Hindistan'da 671 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1163, Meksika'da 736, Hindistan'da 671 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan, Brezilya, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 09:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1163, Meksika'da 736, Hindistan'da 671 kişi hayatını... - Son Dakika
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Son Dakika: Bağcılar'da polislere silahlı saldırı
14:12
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
13:58
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
13:44
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
13:31
İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı
13:22
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanlarına saldıran şahıs için 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi
13:10
Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi
12:44
İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü! Yanan araçtan kurtulmak isterken köprüden düştü
12:36
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