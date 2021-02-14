Son dakika haberi | Kovid-19 nedeniyle yitirdiği eşinin mezarına her gün çiçekle gidiyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Kovid-19 nedeniyle yitirdiği eşinin mezarına her gün çiçekle gidiyor

14.02.2021 11:45
Son dakika haberi | Kovid-19 nedeniyle yitirdiği eşinin mezarına her gün çiçekle gidiyor, System.String[]

Son dakika haberleri: Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 3 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayat arkadaşını kaybeden Ayfer Ses, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü ilk kez eşinin mezarı başında geçirmenin hüznünü yaşıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 3 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayat arkadaşını kaybeden Ayfer Ses, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü ilk kez eşinin mezarı başında geçirmenin hüznünü yaşıyor.

Yaklaşık 43 yıl önce eşi Cengiz Ses ile kaçarak hayatını birleştiren 2 çocuk sahibi 60 yaşındaki Ayfer Ses'in hayatı, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'a yakalanan eşinin 3 ay önce vefat etmesiyle hüzne dönüştü.

Kendisi virüsü yense de çok sevdiği eşini kaybeden Ses, her gün mezarlığa gidiyor, eşinin mezarına çiçek bırakıyor ve dua ediyor.

Ses, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü ilk kez onsuz geçirmenin üzüntüsünü yaşıyor.

"Birbirinizi çok sevin ve hiç üzmeyin"

Ses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşine olan aşkının ilk günkü gibi büyük olduğunu söyledi.

Eşinin kıyafetlerini giyerek onun izlerini taşımaya çalıştığını anlatan Ses, "Evden çıkıp işlerimi planlamadan önce ilk geldiğim yer mezarlık. Burada ziyaretimi yapıyorum, duamı ediyorum. Birbirinizi çok sevin ve hiç üzmeyin. Hayat severek yaşamaya değer. Basit şeyler için kimse birbirini kırmasın ve üzmesin." diye konuştu.

Ses, eşinin yokluğunun kendisine çok zor geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Eşim öldükten sonra bu mezarlıkta her günümü 14 Şubat'mış gibi yaşıyorum. Her gün onu görecekmişim gibi bu mezarlığa geliyorum. İnsanlara sadece şunu söylüyorum; yaşarken sevdiklerinizin kıymetini bilin. Birbirinizi kırsanız bile sevgiden dolayı kaynaklandığını düşünün. Birbirinize sevgi dolu sözcükler kullanın. Bizimkisi siyah beyaz bir hikayeydi. Kayahan'ın şarkısı da bizim şarkımızdı. Bölündü ama parçalanmadı yine devam etti."

"Yetmedi yıllar, bize yetersiz kaldı"

Eşiyle çok şey planladığını ama hiçbirini yapamadığını aktaran Ayfer Ses, "Hiçbir şeyi yarına ertelemeyin. Düşündüklerinizi yapabildiyseniz en mutlu sizsiniz. Hayat ertelemeye değmez, çok kısa. İnsan ömründe 14 Şubatlar sayılı. Bir insan hayatında kaç kere 14 Şubat yaşayabiliyor ki... 14 Şubat'lar acı ile değil, sevgi ile geçsin." dedi.

Ses, kronik kalp ve şeker hastası olan eşini Kovid-19'dan kaybettiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Hiçbir zaman hastalıkları kendine yakıştıramadı. Pozitif çıktığında bile 'Koronavirüs, Allah'ın izniyle bana bir şey yapmaz.' dedi. Eşimi kaybettiğime halen inanamıyorum. Onu kaybetmek bana çok acı geldi. Hayatımızı birbirimizi sevmeye adadık. Yetmedi yıllar, bize yetersiz kaldı."

Sevgililer Günü, Koronavirüs, Akçakoca, Düzce, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi | Kovid-19 nedeniyle yitirdiği eşinin mezarına her gün çiçekle gidiyor - Son Dakika


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