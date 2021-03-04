Son dakika haberi: Kovid-19 risk haritasında "turuncu" kategoride yer alan Mersin'de tedbirler masaya yatırıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "turuncu" kategoride yer alan yüksek riskli illerden Mersin'de, salgınla mücadele çalışmaları ve alınacak tedbirler görüşüldü.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleşen "Pandemi Bilgilendirme Toplantısı"nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mart'ta açıkladığı "kontrollü normalleşme" dönemine ilişkin kararlar masaya yatırıldı.

Vali Su, toplantıdaki konuşmasında, kentte Kovid-19'a karşı çok ciddi ve sıkı bir mücadele verildiğini ifade etti.

Mersin'in, Kovid-19 risk haritasına göre "turuncu" kategoride yer aldığını anımsatan Su, şunları kaydetti:

"İçerisinde bulunduğumuz kademeli normalleşme sürecinde rehavete kapılmadan, daha dinamik bir denetleme süreci içerisine girdik. Alınan tedbirlere sıkı bir şekilde uymaya devam edilirse, pandemi tablosunda ilimizin çok daha iyi durumlara geleceğine inanıyorum. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile izolasyon kurullarına uyulması çok önemli. İlimizin içerisinde bulunduğu tabloyu daha iyiye çevirmek kendi elimizde. Pandemiyle mücadelede tüm vatandaşlarımızla birlikte topyekun seferber olmamız gerekiyor."

Kovid-19'la mücadele kapsamında görüş ve önerilen alındığı toplantıya Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, kaymakamlar, belediye yetkilileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilleri, oda ve borsaların başkanları da katıldı.