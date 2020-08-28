Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 24 milyon 800 bine yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı da 17 milyon 200 bini aştı. Salgında bugüne kadar 838 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümü ve Değerlendirmesi Enstitüsünün (IHME) güncellenen modellemesine göre, salgından en çok etkilenen ülke konumundaki ABD'de, Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının aralık ayına kadar 317 bini geçebileceği açıklandı.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü verilerine göre ülkede yeni vakaların yaş ortalamasının 29-30'a kadar gerilediği belirtildi.

İspanya Sağlık Bakanı Salvador İlla, ülkede Kovid-19 aşı adayı klinik denemelerinde ikinci aşamaya geçilerek ilk kez insan üzerinde test edilmesine onay verildiğini açıkladı.

Mısır'da salgın nedeniyle kapatılan camilerin açılmasıyla 5 ay aradan sonra ilk kez cuma namazı kılındı.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, Kovid-19 durumuna göre ABD, Ukrayna, Fransa, İspanya dahil 53 ülkenin yer aldığı "Kırmızı alandaki ülkeler" listesini yayınladı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da normalleşme sürecinde uygulanmaya devam eden kısıtlamaların 10 Eylül'e kadar uzatılmasına karar verildi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, salgından kurtulmak için bir günlük resmi tatil ilan ederek herkesi toplu dua etmeye çağırdı.

Kırgızistan'da bugünden itibaren camilerde cuma namazlarının kılınması kararlaştırıldı.

Almanya'da ağustos için eksi 0,2 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, Alman tüketicilerin vaka sayısının çoğalması nedeniyle kısıtlamaların artacağına ilişkin endişelerinin etkisiyle üç aylık yükselişinin ardından eylül için 1,6 puan düşerek eksi 1,8'ye geriledi.

Rusya'da Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, ülkede salgın sürecinin kontrol edilebilir durumda olduğunu belirterek, mart ayı sonuna göre salgının büyüme hızının 60 kat azaldığını ifade etti.

Ülkedeki üniversitelerde bu eğitim döneminin başlangıcında maske takmanın zorunlu olacağı ve veli toplantılarının çevrimiçi düzenleneceği duyuruldu.

Malezya hükümeti, Kovid-19 nedeniyle mart ayından bu yana uyguladığı dışarıdan turist ziyareti yasağını 31 Aralık'a kadar uzattığını açıkladı.

Güney Kore Sağlık Bakanlığı, başkente yönelik yeni tedbirler kapsamında 9 Eylül'e kadar Seul'de restoranların 21.00-05.00 saatlerinde paket servis haricinde hizmet vermesinin yasaklandığını açıkladı. Şehirde spor salonları ve kapalı spor tesisleri de geçici olarak kapatılırken, huzurevlerine de ziyaretçi alınmayacağı belirtildi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, G20 ülkelerinin salgınla mücadelede 77 ülkenin borç geri ödemelerinin yıl sonuna kadar dondurulması kararının gelecek yılı da kapsayacak şekilde uzatılması gerektiğini bildirdi.

Gazze'ye destek için kurulan "Uluslararası Halk Platformu", İsrail'in devam eden saldırganlığı, ablukası ve salgının yayılması gölgesinde Gazze'yi kurtarma çağrısında bulundu.