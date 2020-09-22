Son dakika haberi! Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Son dakika haberi! Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Gelen son dakika haberine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 31 milyon 656 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 972 bine, iyileşenlerin sayısı 23 milyon 256 bine ulaştı.

Son dakika haberi! Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 31 milyon 656 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 972 bine, iyileşenlerin sayısı 23 milyon 256 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 59 bin, Hindistan'da 5 milyon 639 bin, Brezilya'da 4 milyon 566 bin, Rusya'da 1 milyon 115 bine çıktı.

Avrupa Birliği (AB) Zirvesi, ekibinden bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkan AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 1-2 Ekim'e ertelendi.

İngiltere'de 1 Ekim'den itibaren spor organizasyonlarına taraftarın alınması konusunda önceden alınan karar, ülke genelinde yükselen vakalar nedeniyle rafa kalktı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise salgında "tehlikeli bir dönüm noktasına ulaşıldığını" belirterek, bar ve restoranların 22.00'de kapanması talimatı verip evden çalışmaya devam edilmesini istedi. Ülkede ayrıca maske takma zorunluluğu perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektörü için de geçerli kılınırken, düğün törenlerine katılacak kişi sayısı 30'dan 15'e düşürüldü.

Çin ilaç şirketi CanSino'nun potansiyel Kovid-19 aşısı, Rusya'da insanlar üzerinde test edilmeye başlandı.

Endonezya hükümeti, salgın nedeniyle bu yıl ekonomide yüzde 1,7 daralma bekliyor.

Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Flamengo, 7 oyuncusunda Kovid-19 tespit edilmesine rağmen Libertadores Kupası'nda maça çıkacak.

Myanmar'da hükümet, yeni salgın kısıtlamaları kapsamında, gazeteciler de dahil tüm özel işletme personelinin evden çalışmasını talep etti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, hükümetin Kovid-19 ile mücadelede acil durum fonlarını daha etkin kullanmak ve düzeni korumak amacıyla olağanüstü hali bir yıl daha uzattığını duyurdu.

Hindistan, Brezilya, Rusya, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 21:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

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