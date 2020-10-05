Son dakika haberi | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Son dakika haberi | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Gelen son dakika haberlerine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 35 milyon 574 bini aşarken, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 43 bini, iyileşenlerin sayısı 26 milyon 723 bini geçti.

Son dakika haberi | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 35 milyon 574 bini aşarken, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 43 bini, iyileşenlerin sayısı 26 milyon 723 bini geçti.

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 651 bin, Hindistan'da 6 milyon 650 bin, Brezilya'da 4 milyon 918 bin, Rusya'da 1 milyon 225 bine yükseldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, bu sabah yaptırdığı Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığını ve kendini karantinaya aldığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle toplantıya katıldığı için kendisini tecrit ettiğini duyurdu.

İngiltere'de Kovid-19 salgınında 15 bin 841 vakanın teknik sorunlar nedeniyle daha önce açıklanan günlük verilere dahil edilmediği bildirildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında bugün yapılması planlanan Juventus- Napoli müsabakası, konuk ekibin kadrosundaki Kovid-19 vakaları nedeniyle Torino kentine gidememesinden dolayı oynanamadı.

Fransa'nın başkenti Paris'te salgın nedeniyle "maksimum alarm" seviyesine geçilmesinin ardından yeni önlemler alındı. Buna göre Paris ve çevresinde yarından itibaren bar ve havuzlar kapatılacak. Restoranlar tedbirler artırılarak hizmet vermeye devam edebilecek.

Paris ve çevresinde kamuya açık alanlarda 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Öğrencilerin eğlendiği etkinliklere izin verilmeyecek. Alışveriş merkezlerinde her müşteri için 4 metrekare alan ayrılması gerekirken, spor salonları kapalı kalmaya devam edecek.

Almanya'da geleneksel büyük mağazaların (department stores) cirosu, salgının etkisiyle düşerken, trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısı ilk defa eylülde artarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 yükseliş gösterdi.

İsrail'de Kovid-19'dan hayatını kaybeden hahamın cenazesine binlerce kişi katıldı

Cezayir yönetimi, salgın nedeniyle mart ayından bu yana kapalı olan okulların 21 Ekim'den itibaren kademeli olarak açılmasına karar verdi.

İsrail polisi, Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde, Kovid-19 önlemlerine uymayarak bir sinagogda toplanan 13 Ultra-Ortodoks Yahudiyi gözaltına aldı.

İsrail'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 64 yaşındaki haham Mordechai Leifer'in cenaze törenine binlerce kişi katılırken, polis ile Ultra-Ortodoks Yahudiler arasında arbede yaşandı.

Avustralya'da son 24 saatte Victoria eyaletinde 9, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 1 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulurken, ülkede 15 Eylül'den bu yana ilk kez can kaybı kaydedilmedi.

İran'daki Kovid-19 Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Mesud Merdani, başkent Tahran'daki vaka artışları ve can kayıplarının endişe boyutunu aştığını söyledi.

Kazakistan'ın büyükşehirlerinden Almatı'da 6 Ekim'den itibaren tiyatroların yüzde 50 doluluk oranıyla açılması kararı alındı.

Uganda'da salgının oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle kan kıtlığının ciddi boyutlara ulaştığı bildirildi.

Malezya'nın Din İşlerinden Sorumlu Bakanı Zulkifli Muhammed al-Bakri'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Bakan Zulkifli'nin Kovid-19'a yakalanmasının ardından Başbakan Muhyiddin Yasin, kendini 14 gün evinde karantinaya aldığını açıkladı.

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone ve Gine-Bissau'da salgın nedeniyle eğitime ara veren okullar yeniden açıldı.

İngiltere, Hindistan, İsrail, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 21:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

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