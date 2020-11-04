Son dakika haberi! Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 48 milyon 172 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 225 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı ise 34 milyon 512 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 9 milyon 696 bine, Hindistan'da 8 milyon 335 bine, Brezilya'da 5 milyon 567 bine ve Rusya'da 1 milyon 693 bine yükseldi.

İngiliz Parlamentosu, salgınla mücadele için hükümetin aldığı karantina kararını onayladı.

Fransa'da sağlık alanındaki olağanüstü hal (OHAL) süresinin uzatılması parlementoda oylanırken iktidar milletvekillerinin tam kadro yer almaması nedeniyle süre ancak 14 Aralık'a kadar uzatıldı.

Fransa'da yapılan bir anket, 10 Fransızdan 7'sinin salgının ikinci dalgasına karşı koymada Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine güvenmediğini ve hükümetin tedbirlerini tutarsız bulduğunu gösterdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın daha önce temasta olduğu yabancı ülke delegasyonunda bulunan bir üyenin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girdiği bildirildi.

Almanya'da geçen ay vaka sayısının artmasının hizmet sektörüne yönelik olumsuz etkileri nedeniyle sektörün Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,5 puana geriledi.

Belçika'da yaz sonundan beri artışta olan vaka sayıları ilk kez düşüş gösterdi.

Danimarka'da çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun, Kovid-19'un bu hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine uyutulacağı bildirildi.

Slovakya'da salgınla mücadele kapsamında ülkeye giriş yapmak isteyen kişilere negatif test sonucu taşımaları zorunluluğu getirildi.

Afrika ülkesi Kenya'da salgın kısıtlamalarının 2 ay daha uzatıldığı bildirildi. Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ulusa sesleniş konuşmasında, tüm siyasi toplantıların askıya alındığını açıkladı.

Güney Kore'de, 25 Ekim'de rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee'nin cenaze törenine katılan bir gazetecide Kovid-19 tespit edildi. Törene katılan Maliye Bakanı Hong Nam-Ki sabah saatlerinde Kovid-19 testi yaptırdı ve kendini evde karantinaya aldı.

Kazakistan'da vaka sayılarının artmaya başladığı Doğu Kazakistan, Karagandı, Akmola, Kuzey Kazakistan eyaletlerine ek kısıtlamalar getirildi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'ya yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Gürcistan Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava'da yeni tip koronavirüs tespit edildi.

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde geçen ay Kovid-19'a yakalanarak hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Parti Adayı David Andahl, ABD'deki seçimlerde Eyalet Meclisi üyeliğine seçildi.

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinliler arasında Kovid-19'un yayılmasının yaratacağı sonuçlarla ilgili uyarıda bulundu.