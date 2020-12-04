Son dakika haberi... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Son dakika haberi... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

04.12.2020 21:23
Son dakika haberi... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Son dakika haberi... Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 65 milyon 932 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 518 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı da 45 milyon 651 bine ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 65 milyon 932 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 518 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı da 45 milyon 651 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 14 milyon 545 bini, Hindistan'da 9 milyon 590 bini, Brezilya'da 6 milyon 487 bini ve Rusya'da 2 milyon 402 bini aştı.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Donald Trump yönetiminin salgınla mücadele ekibinde yer alan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'den ekibine katılmasını istedi.

Fauci, " İngiltere'nin aşıyı onaylama sürecini aceleye getirdiği" sözleri nedeniyle özür diledi.

İtalya'da 21 Aralık'tan 6 Ocak'a kadar olan yılbaşı tatili dönemi için yeni kısıtlamalar getirildi. Buna göre, zorunlu ve acil haller dışında söz konusu tarihlerde bölgeler arasında seyahat etmek yasaklandı. 25 ve 26 Aralık ile 1 Ocak'ta da şehirlerarası seyahat yasak olacak. Ülke genelinde gece 22.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı yılbaşı günü de 22.00-07.00 olmak üzere 6 Ocak'a kadar sürecek. Oteller yılbaşı akşamı özel eğlence programı yapamayacak.

Ayrıca İtalya limanları 21 Aralık'tan 6 Ocak'a kadar kruvaziyer gemilerine kapatıldı. 21 Aralık'tan sonra yurt dışından dönen her İtalyan vatandaşı ve İtalya'ya gelenler 14 gün boyunca karantinada kalacak.

İspanya'da Başbakanlık kurumuna bağlı Sosyolojik Araştırmalar Merkezi (CIS) tarafından yayımlanan bir ankete göre, İspanyolların yüzde 78,4'ünün salgına karşı alınan önlemlere uymayanlara daha sert cezai yaptırım istediği belirtildi.

İngiltere'de salgın önlemleri sebebiyle mart ayından bu yana seyircisiz oynanan maçlar için stadyumlara sınırlı sayıda taraftar kabul edilmeye başlandı.

Avusturya'da ülke genelinde 9 gün sürecek yaygın Kovid-19 testlerine başlandı. Ülkede kurulan test merkezlerinde 4-13 Aralık tarihlerinde hızlı testlerin yaptırılabileceği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgın birinci yılına yaklaşırken dünyanın tünelin sonunda ışık gördüğünü ancak yoksulluk ve açlığın aşısı olmadığı için pandemiden sonra daha zorlu sorunların beklediği uyarısında bulundu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) toplam 1,8 trilyon avroluk bütçesi ve salgının ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programının, hukukun üstünlüğü mekanizmasına bağlanmak istenmesinden dolayı veto hakkını kullanmaya devam edeceklerini belirtti.

Çin'de 600 milyon doz aşının bu yıl içinde piyasaya sunulmaya hazır hale getirileceği bildirildi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, salgınla mücadelede eleştirilen DSÖ'ye yönelik "gözden geçirilme ve reform sürecinde" ülkesinin iş birliğine hazır olduğunu söyledi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayılarında hızlı artışın görüldüğü Doğu Cape vilayetinde yeni kısıtlamalar getirildi. Yeni tedbirlere göre, Doğu Cape'te yerel saatle 22.00 ile 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vilayette lokanta ve barlar 21.00'e kadar açık kalacak, kamusal alanlarda alkol tüketimi de yasak olacak. Ayrıca, kapalı mekan etkinliklerindeki toplanabilecek kişi sayısı 100, dış mekan etkinliklerinde ise 250'yle sınırlı olacak.

Pakistan Başbakanı İmran Han, salgının 1930'lardan bu yana en derin küresel ekonomik daralmayı oluşturduğunu belirterek salgının ekonomik etkilerinin önlenmesi amacıyla 10 maddelik eylem planı önerisinde bulundu.

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında 11 Aralık'tan itibaren ay sonuna kadar her hafta cuma ve cumartesi tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Salgın nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının, organizatörlere 2,8 milyar dolar zarar ettireceği kaydedildi.

İngiltere, Aralık, İtalya, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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