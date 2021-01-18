Son dakika haberi... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Son dakika haberi... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

18.01.2021 21:15
Son dakika haberi... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 95 milyon 683 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 43 bini, iyileşenlerin sayısı ise 68 milyon 345 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 95 milyon 683 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 43 bini, iyileşenlerin sayısı ise 68 milyon 345 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 24 milyon 493 bini, Hindistan'da 10 milyon 579 bini, Brezilya'da 8 milyon 490 bini ve Rusya'da 3 milyon 591 bini aştı.

ABD'nin Los Angeles kentinde ikamet eden Aditya Singh'in, Kovid-19'a yakalanma korkusu nedeniyle 3 aydır Illinois eyaletine bağlı Chicago kentindeki Chicago O'hare Uluslararası Havalimanı'nda yaşadığı ortaya çıktı.

Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nın ağırladığı yolcu sayısı, salgın nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları sonucu geçen yıl 2019'a göre yüzde 73,4 azalarak 18,8 milyona geriledi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) ise Alman ekonomisinin Kovid-19 salgınında "su üstünde" kalmayı başardığını ancak salgının yayılmasını önlemeye yönelik kısıtlamaların tekrar uzatılması durumunda ekonomide büyük bir gerileme yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan Kovid-19 testlerinde 16 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 1080 dozluk Pfizer/BioNTech üretimi Kovid-19 aşısı gönderildi.

Fransa'da Kovid-19 salgınında ocak ayının ilk haftasında tespit edilen vakaların yüzde 1,4'ünün virüsün İngiltere mutasyonunu taşıdığı ortaya çıktı.

Rusya'da Kovid-19'a karşı geniş çaplı aşılama başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla ülkede başlayan kitlesel aşılama, Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısıyla yapılıyor.

Portekiz'de son 24 saatte 167 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgınının başlangıcından bu yana ülkedeki virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19'a karşı şu ana kadar yüksek gelirli en az 49 ülkede 39 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını belirterek yoksul ülkelere aşı tedarikinde ise "dünyanın feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde" olduğu uyarısında bulundu.

Nijerya artan Kovid-19 vakalarına rağmen okulları yeniden açtı

Tunus'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına tepki gösteren gruplar polisle çatıştı. Ülkede 4 gün boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağına karşı düzenlenen gösterilerde 632 kişi gözaltına alındı.

Pakistan'da Kasım 2020'de Kovid-19 vakalarındaki artışlar nedeniyle tüm okul ve üniversitelerde askıya alınan yüz yüze eğitim kademeli olarak tekrar başladı. Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, liselerde yüz yüze eğitim bugün başlarken; ilkokul, ortaokul ve üniversite öğrencileri de 1 Şubat'ta dersbaşı yapacak.

Malavi'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle okullarda eğitim öğretime en az 15 gün ara verildi.

Nijerya'da artan Kovid-19 vakalarına rağmen okullar yeniden açıldı. Yaklaşık 200 milyon nüfuslu ülkede, sıralara dönen öğrencilere maske takma ve elleri yıkayarak okula girme zorunluluğu getirildi.

Azerbaycan'da Kovid-19'a karşı aşılama süreci başladı. Türkiye gibi Sinovac aşısını tercih eden Azerbaycan'da, Sağlık Bakanı Oktay Şireliyev'in aşı yaptırmasıyla sürece başlandı.

İsrail'de aşının ikinci dozu yapılan sağlıkçıların yüzde 98'inde antikor oluştu

Malezya Savunma Bakanlığı, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Negeri Sembilan eyaletine bağlı Seremban ve Port Dickson kentlerinde yarından itibaren 14 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu.

Malezya'da hükümet de salgın nedeniyle ülkede ikinci kez ilan edilen sokağa çıkma yasağından etkilenen işletme sahipleri için 15 milyar Malezya ringgiti (27,7 milyar TL) tutarında teşvik paketi açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ile yapılan vize muafiyet anlaşmasını 1 Temmuz'a kadar erteledi. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin bu kararı salgın nedeniyle aldığı belirtildi.

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Üyesi Ayetullah Muvahhidi Kermani, İran'ın Kovid-19'a karşı ABD'den alacağı aşının sahte olabileceği ve bu ülkenin İran halkını bununla öldürebileceğini savundu.

İsrail'de bir hastanede ise Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının ikinci dozu yapılan sağlık çalışanlarının yüzde 98'inde antikor seviyesinin virüse karşı koyacak seviyeye ulaştığı belirlendi.

Tacikistan'da Kovid-19 saptananların iyileşerek taburcu edilmesinin ardından, hastanelerde söz konusu virüs nedeniyle tedavi gören kalmadı.

Münir Karaloğlu, Avrupa Birliği, İsrail, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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