Son dakika haberi! Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Son dakika haberi! Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

19.01.2021 21:13
Son dakika haberi! Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Son dakika haber... Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 96 milyon 285 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 56 bini, iyileşenlerin sayısı ise 68 milyon 860 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 96 milyon 285 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 56 bini, iyileşenlerin sayısı ise 68 milyon 860 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 24 milyon 646 bini, Hindistan'da 10 milyon 596 bini, Brezilya'da 8 milyon 523 bini ve Rusya'da 3 milyon 612 bini aştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Şengen bölgesi, İngiltere, İrlanda ve Brezilya'ya Kovid-19 nedeniyle seyahat yasağını, 26 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırdı.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden ise Başkan Trump'ın bazı Avrupa ülkeleri ve Brezilya'ya salgını nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırma kararına karşı çıkarak, söz konusu yasakları kendi yönetiminin sürdüreceğini açıkladı.

ABD'nin eyaletlerinin üçte ikisinde de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşandığı bildirildi.

Rusya'nın Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu "EpiVakKorona" adlı ikinci potansiyel aşının virüse karşı yüzde 100 etkili olduğu öne sürüldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Kovid-19 aşısı konusunda sadece Başbakan Jean Castex, Sağlık Bakanı Olivier Veran, Endüstri İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher ve Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal'e açıklama yapma izni verdiği, diğer bakanların açıklama yapması halinde istifalarını beklediği belirtildi.

Benfica'da 17 kişide Kovid-19 tespit edildi

İsviçre merkezli bağımsız Salgına Hazırlık ve Müdahale Kurulu, Çin ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) salgını kontrol altına almak için yeterince gayretli olmadığını açıkladı.

Pfizer ile BioNTech şirketlerinin Avrupa Birliği (AB) ile Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının satışı için yaptıkları sözleşmenin açıklanacağı bildirildi.

Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) Küresel Riskler Raporu'na göre, dünyada gelecek 2 yılı en fazla etkileyecek küresel riskler, Kovid-19 kaynaklı ölümler ve salgının ekonomik etkileri olacak.

Bulgaristan'da Kovid-19'a yakalanan bir annenin dünyaya getirdiği bebeğinin, anne rahmindeyken Kovid-19'a karşı antikor geliştirdiği tespit edildi.

Birleşik Krallık'ta yapılan antikor araştırması, Kovid-19'a yakalanan yaklaşık her 10 kişiden birinin virüsü yenerek antikor geliştirdiğini ortaya koydu.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1610 kişinin hayatını kaybetmesiyle, salgının başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi.

Portekiz'in Benfica takımında 17 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu bildirildi.

Kazakistan'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama 1 Şubat'ta başlayacak

Pakistan, Çinli Sinopharm şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının acil durumlarda kullanılmasını onayladı.

Senegal'de son dönemde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 8 gün daha uzatıldı.

Fas, son dönemde İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün bulaştığı bir vakanın ülkede tespit edildiğini duyurdu.

Kuveyt de Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen iki kişide İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni türünün tespit edildiğini duyurdu.

Malezya hükümeti, 2022'nin ilk çeyreğine kadar ülkede yaklaşık 27 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapılacağını açıkladı.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülkede Kovid-19'un en yakın zamanda kontrol altına alınacağı, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarının düzenlenmesine yönelik kararlılığın sürdürülmesi taahhüdü verdi.

Kazakistan'da 1 Şubat'tan itibaren Rus aşısı Sputnik V aşısı ile Kovid-19'a karşı toplu aşılamanın başlatılacağı duyuruldu.

Ruanda'da tedbirler yeniden artırıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, salgın nedeniyle martta ara verilen yüz yüze eğitim kısmi olarak yeniden başladı.

Çin'in Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, vaka sayılarındaki artış nedeniyle sosyal mesafe önlemlerinin uzatıldığını aktardı.

Balkan ülkesi Sırbistan'da Kovid-19'a karşı geniş kitlelerin aşılanmasına başlandı.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılacak iki tenisçide Kovid-19'a rastlandığı açıklandı.

Ruanda'da Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle tedbirlerin artırıldığı bildirildi. Hükümet, başkent Kigali'deki okul ve ibadet merkezlerini ikinci bir karara kadar kapattı. Hastane, market ve bankacılık gibi zorunlu işlemler dışında vatandaşların sokağa çıkması da kısıtlandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'un mutasyona uğrayan türünün yüzde 50 daha bulaşıcı olduğu bildirildi.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Başkanı Raşid el-Gannuşi, Kovid-19 tedbirlerine karşı hafta sonundan bugüne devam eden ve şiddet olaylarının yaşandığı protestolara yönelik "sükunet" ve birlik çağrısı yaptı.

Münir Karaloğlu, Avrupa Birliği, İngiltere, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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