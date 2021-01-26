Son dakika haberi | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Son dakika haberi | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

26.01.2021 21:21
Son dakika haberi | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Son dakika haberleri: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 100 milyon 545 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 157 bini, iyileşenlerin sayısı 72 milyon 507 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 100 milyon 545 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 157 bini, iyileşenlerin sayısı 72 milyon 507 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 25 milyon 880 bini, Hindistan'da 10 milyon 689 bini, Brezilya'da 8 milyon 881 bini ve Rusya'da 3 milyon 756 bini aştı.

İlk kez Brezilya'da tespit edilen daha bulaşıcı bir koronavirüs türünün ABD'ye sıçradığı, ilk vakaya Minnesota eyaletinde rastlandığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 aşılarının yoksul ülkelere eşit şekilde dağıtılması çağrısında bulunarak, "Aşıların hakkaniyetle dağıtılmasını desteklemek her ülkenin kendi orta ve uzun vadeli ekonomik çıkarına olacaktır." dedi.

İlaç şirketi Moderna'dan yapılan açıklamada, laboratuvar testlerinin Kovid-19 aşısının İngiltere'deki B.1.1.7 olarak bilinen türüne karşı vücudun antikor üretimine teşvik konusunda etkili olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AstraZeneca firmasının Kovid-19 aşılarının tedarikinde yaşanan gecikmeler hakkında, "Avrupa, dünyanın ilk Kovid-19 aşılarının geliştirilmesine katkı sağlamak için milyarlarca avro yatırım yaptı. Şimdi şirketler yükümlülüklerini yerine getirmeli ve aşıları yerine ulaştırmalı." dedi.

AB Komisyonunun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides ise Oxford-AstraZeneca aşısının tedarik kısmında sorun olduğunu, AstraZeneca'nın AB Komisyonu ve üye ülkelere gelecek haftalarda anlaşmalardakinden daha az miktarda doz teslim edeceğini bildirdiğini aktardı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, salgından çıkışın beklenildiği kadar kısa sürmeyeceğini vurgulayarak, "Pandemi gelecek aylarda ve yıllarda hayatlarımızı ve işleri yapış şeklimizi etkilemeye devam edecek." dedi.

Portekiz'de son 24 saatte kaydedilen 291 can kaybı, bu zamana kadar tespit edilen en yüksek günlük ölü sayısı oldu.

Morityus'ta kitlesel aşılama başladı

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, Amazon eyaletinin Manaus kentinde Kovid-19 nedeniyle sağlık sisteminin çökmesinde ihmali olduğu iddia edilen Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello hakkında soruşturma başlatılmasına izin verdi.

Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Kovid-19 ile mücadelede aşı milliyetçiliğinin sürdürülmesinin tüm ülkelerin kurtuluşunu tehlikeye attığını söyledi.

Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, salgın nedeniyle ülkenin geçen yıl ekonomik durgunluk ve artan işsizlik sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Hindistan'da 16 Ocak'ta başlayan Kovid-19 aşı kampanyası kapsamında en az 1,6 milyon kişiye aşı yapıldı.

Filipinler'de yetkililer, Kovid-19'un İngiltere'de mutasyona uğrayan daha hızlı yayılan türüne rastlandığını duyururken, ülkedeki 10-14 yaşındaki çocukların sokağa çıkma yasağının süreceği bildirildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın ürettiği Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verildi.

Tayvan'da sağlık yetkilileri, bir hastaneyle bağlantılı olduğu düşünülen daha önce tespit edilen 2 Kovid-19 vakası nedeniyle 5 bin kişiyi karantinaya aldı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Kovid-19 önlemleri kapsamında ülkesinin sınırlarının yılın büyük bir bölümünde kapalı tutulacağını bildirdi.

Malezya hükümeti, Rusya ve Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşılarından toplam 18,4 milyon doz satın almak için anlaşmaya vardı.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo ve Kolombiya Genel Konfederasyon Çalışanları (CGT) Başkanı Julio Roberto Gomez'in Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Morityus'ta, salgına karşı toplu aşılama sürecine başlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilave tedbir kararları alınırken, başkent Lefkoşa'da 27 Ocak'tan 3 Şubat'a, Girne'de 27 Ocak'tan 10 Şubat'a kadar karantina uygulanacak.

Avrupa Birliği, İngiltere, Brezilya, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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