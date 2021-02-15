Son dakika haberi! Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Son dakika haberi! Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

15.02.2021 21:05
Son dakika haberi! Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Son dakika habere göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 109 milyon 545 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 414 bini, iyileşenlerin sayısı 81 milyon 795 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 109 milyon 545 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 414 bini, iyileşenlerin sayısı 81 milyon 795 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 28 milyon 271 bini, Hindistan'da 10 milyon 925 bini, Brezilya'da 9 milyon 834 bini ve Rusya'da 4 milyon 86 bini aştı.

Avusturya, Almanya'nın Kovid-19'un mutasyona uğramış türlerinin yayılmasını önlemek amacıyla Çekya ve Avusturya'nın Tirol bölgesinden gelenlere sınırlarını kapatma kararına sert tepki gösterdi.

Avrupa Birliği'nde (AB) sanayi üretimi, salgın nedeniyle 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 8 geriledi. AB ihracatı ise geçen yıl yüzde 9,4 azaldı.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 1 Mart'tan itibaren artık lokantaları da normal hizmete açacaklarını, 16 Mart'tan itibaren öğrencilerin büyük bölümünün uzaktan eğitimine son vereceklerini söyledi.

Çin'in, Kovid-19'un kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyetinden salgının nasıl ve ne zaman yayılmaya başladığının belirlenmesine yardımcı olabilecek "ilk vakalara ait ham bilgileri vermediği" iddialarına bazı heyet üyelerinden itiraz geldi.

Çin'in ayrıca, Kovid-19'a karşı ülke içinde yaygın aşılama kampanyasında uygulanan aşılardan daha fazlasını ihraç ettiği bildirildi.

Peru Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete, ulusal aşı programı başlamadan aşı yaptırdığı için görevinden ayrıldı.

Yemen hükümeti, aşılama çalışmaları kapsamında 2021 yılı içerisinde 12 milyon doz aşının ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Zimbabve'ye, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Çin'den satın aldığı 200 bin dozluk Sinopharm aşısının ilk kısmı ulaştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapattığı sınır kapılarını yeniden açma kararı alınırken, ülkede Aralık 2020'de eğitime ara verilen okullarda yüz yüze eğitim tekrar başladı.

Kovid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan türünün Tayland'da da tespit edildiği bildirildi.

Irak Sağlık Bakanı Hasan Temimi ülkede İngiltere varyantı Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu.

Kazakistan, Rus aşısı Sputnik V'in ülkede kullanımını onayladı.

Yeni Zelanda'nın en büyük kenti Acukland'da Kovid-19'un İngiltere'de ortaya çıkan bulaşıcı mutasyonunun görülmesi üzerine şehirde 3 günlük karantina ilan edildi. Bu kapsamda, okullar ve zorunlu ihtiyaçlara hizmet edenler dışındaki işletmeler kapatılırken, kente giriş ve çıkışlar durduruldu.

Ruanda, toplu aşılama programına başladığını duyurdu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Münir Karaloğlu, Avrupa Birliği, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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