Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 140 milyon 219 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 5 bini, iyileşenlerin sayısı 119 milyon 118 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 32 milyon 241 bine, Hindistan'da 14 milyon 496 bine, Brezilya'da 13 milyon 758 bine ve Fransa'da 5 milyon 224 bine yükseldi.

ABD'li ilaç firması Pfizer, aşı yaptıran kişilerin en geç 12 ay içinde üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyabileceklerini duyurdu.

Aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü (SII), ABD'den ham madde ihracatı ambargosunu kaldırmasını talep etti.

Brezilya'da hastanelerde solunum cihazına bağlanan ağır hastalar için kullanılan anestezi ve yatıştırıcı ilaçların temininde sıkıntı yaşandığı belirtildi.

İtalya İlaç Ajansı (AIFA), Kovid-19 aşısı yapılan her 100 bin kişiden 36'sında şiddetli reaksiyon görüldüğünü bildirdi.

Almanya'nın Köln kentinde salgın önlemleri çerçevesinde gece 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AstraZeneca tarafından geliştirilen aşıyı yaptırdı. Merkel, salgının üçüncü dalgasında yoğun bakım doktorlarının ardı ardına yaptıkları yardım çağrılarına kulak verilmesini talep etti.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında tedarik edilen 117 bin doz Pfizer-BioNTech aşısının ülkeye ulaştığını açıkladı.

Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, tıpta ve alternatif tıpta çok zehirli bir bitki olarak bilinen akonitin kökünü (kurtboğan otu), Kovid-19 tedavisinde gönüllü hastalara vermeye başladıklarını söyledi.

Japonya'da hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti Başkanı Şigeru Omi, ülke genelinde artış gösteren vakaları "4. dalga" olarak tanımladı.

Tunus parlamentosu sağlık yetkilisi, 6 milletvekilinin ve birçok parlamento çalışanının koronavirüs salgınına yakalandığını duyurdu.

Fas'ta salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında ramazan ayının ilk günlerinde sabah ve yatsı namazlarının camilerde kılınması askıya alındı.

Fas, mutasyona uğramış virüsün ülkede yayılmasını engellemek amacıyla 13 ülkeyle uçuşların ikinci açıklamaya kadar askıya alındığını duyurdu.

Afrika Birliği'nin Güney Sudan'a bağışladığı 59 bin doz AstraZeneca aşısının kullanım süresinin dolduğu bildirildi.

Çin'de hükümetin, aşı olmaya çok da istekli olmayan halkın aşılanmasını hızlandırmak amacıyla ücretsiz yumurta, market kuponları ve indirimler gibi teşvikler verdiği belirtildi.