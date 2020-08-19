Son dakika haberi... Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri, Mersin'de de yapıldı.

Mersin'de de Vali Ali İhsan Su ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Yenişehir ilçesindeki semt pazarını denetledi.

Hem vatandaşla hem esnafla sohbet eden Su, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulmasından dolayı teşekkür etti.

Denetimlerde polisler de bilgilendirici broşürler dağıttı.

Su, gazetecilere, Kovid-19 denetimlerinin il genelinde devam ettiğini belirterek, "Maske, sosyal mesafe ve hijyene özen göstermeliyiz. Bu süreçte başarılı olmak istiyorsak mutlaka bu kurallara uymamız gerekiyor. Bunlara uyarsak pandeminin üstesinden geliriz. Vatandaşlarımız ve esnaflarımız kurallara uyuyor. Kurallara uygun şekilde vatandaşlarımız alışverişlerini yapıyorlar. Hayat eve sığar diyoruz." ifadelerini kullandı.