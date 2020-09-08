Son dakika haberi: Kovid-19 tedbirleri kapsamında dolmuşlar denetlendi - Son Dakika

Trafik ekipleri, Ankara'nın Keçiören ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dolmuşları denetlendi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Keçiören ilçesine bağlı Etlik Mahallesi'nde dolmuşları durdurarak denetim yaptı.
Denetimlerde resmi evrakların yanı sıra, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ayakta yolcu alınıp alınmadığı, şoför ve yolcuların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı ve maske takıp takmadıkları kontrol edildi.
Kurallara uymayan sürücü ile yolculara gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı. Denetimlerin ilerleyen günlerde devam edeceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 13:03 - Kaynak: AA
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