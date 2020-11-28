Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

İçişlerinin Bakanlığının genelgesiyle saat 20.00'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Sakarya'da kentin işlek adreslerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Demokrasi ve Gar meydanlarının yanı sıra tarihi Uzun Çarşı boşaldı.