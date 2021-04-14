Nevşehir'in cadde ve sokaklarından görüntü NEVŞEHİR - Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Alınan kararla bugünden itibaren hafta içi 19.00­-05.00'te uygulanması uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Kırıkkale'de alışverişlerini yapan vatandaşlar ve iş yerlerini kapatan esnaflar evlerine gitti.