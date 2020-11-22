Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

22.11.2020 10:19

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cumartesi günü saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kalan cadde, sokak ve plajlar, saatlerin 10.00'u göstermesinin ardından vatandaşların akınına uğradı.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cumartesi günü saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kalan cadde, sokak ve plajlar, saatlerin 10.00'u göstermesinin ardından vatandaşların akınına uğradı.

Turizmin başkenti Antalya'da, Kovid-19 ile mücadelede yeniden uygulanan sokağı çıkma kısıtlamasıyla sabah saatlerinde sakinlik hakim oldu.

Pazar sabahları normalde yoğunluk yaşanan Konyaaltı Sahili, Cumhuriyet Meydanı ile Işıklar ve Güllük caddelerinde sadece turistler ile sokak hayvanlarının olduğu gözlendi.

Kent genelinde önlem alan polis ve jandarma ekipleri ise vatandaşları kısıtlama hakkında bilgilendirdi.

Saatlerin 10.00'u göstermesinin ardından ise özellikle Konyaaltı ve Lara plajlarında hareketlilik yaşandı. Konyaaltı Plajı'na yürüyerek ve bisikletleriyle gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, denize girmenin mutluluğunu yaşadı.

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Cumartesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika


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