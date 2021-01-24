Son dakika haberi | Kovid-19'un izini süren filyasyon ekiplerinin özverili mücadelesi belgesel oldu - Son Dakika

Son dakika haberi | Kovid-19'un izini süren filyasyon ekiplerinin özverili mücadelesi belgesel oldu

24.01.2021 11:09
Son dakika haberi | Kovid-19'un izini süren filyasyon ekiplerinin özverili mücadelesi belgesel oldu, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Trabzon'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ön saflarda yer alan filyasyon ekiplerinin özverili mücadelesine dikkati çekmek ve vatandaşın salgına karşı duyarlılığını arttırmak amacıyla "Mücadelenin Kahramanları-Filyasyon" adlı belgesel hazırlandı.

Trabzon'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ön saflarda yer alan filyasyon ekiplerinin özverili mücadelesine dikkati çekmek ve vatandaşın salgına karşı duyarlılığını arttırmak amacıyla "Mücadelenin Kahramanları-Filyasyon" adlı belgesel hazırlandı.

Yurt genelinde uygulanan tedbir ve kısıtlamalarla Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında azalma yaşansa da sağlık çalışanları mücadelelerine devam ediyor.

Alınan tedbirler sayesinde vaka sayılarının büyük oranda düştüğü Trabzon'da, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmaları takdir topluyor.

Özellikle Kovid-19 salgınında yayılımı önlemek için tanı alan ve temaslı kişileri belirlemek için her gün yollara düşen filyasyon ekiplerinin zor şartlar altındaki mücadelesi dikkati çekiyor.

İl Sağlık Müdürlüğü de bu mücadeleyi, "Mücadelenin Kahramanları-Filyasyon" adıyla belgesel haline getirdi.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ithaf edilen yaklaşık 10 dakikalık belgeselde, filyasyon ekibinde görev yapan doktor ve sağlık personelinin yaşadıkları zorlu süreçler anlatılıyor.

Üç vardiya halinde çalışan ekiplerin sabah erken saatlerden itibaren temaslı kişilerin tespiti için yola çıkmasıyla başlayan belgeselde, temaslı kişilerle yapılan görüşmeler ve numunelerin sağlık kuruluşlarına ulaştırılması süreçler aktarılıyor.

Belgeselde, pandemi hastanesindeki görevi sırasında Kovid-19'a yakalanan ve evinde karantinada bulunan Yasemin hemşirenin ailesinden numune alınması, filyasyon ekibinde görevli diş doktoru Ebru Hoşgör'ün karantinada bulunması gereken pozitif hasta ile markette karşılaşması, Dr. Betül Akar'ın telefonun çekmediği bölgede ıslıkla haberleşerek hastanın evini bulmasının anlatıldığı bölümler dikkati çekiyor.

Sağlık çalışanlarının, "Siz ne kadar uzakta olursanız olun, biz yanınıza geliriz. Lütfen maskeye, mesafeye ve özellikle evde kalmaya dikkat edin" ve "Maskenin kapattığı yüzler görünmese de bakışlar hep aynı amaca hizmet ediyor, daha fazla insan iyileştirebilmek" mesajlarının yer aldığı belgesel, çeşitli sosyal medya platformlarında da yayınlandı.

"Hepimiz serbestleşme dönemlerini özlemle bekliyoruz"

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filyasyon ekiplerinin çalışma koşullarını göstererek farkındalık oluşturmak ve vatandaşların rehavete kapılmadan salgınla mücadeleye devam etmelerini sağlamak için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Belgesel ile filyasyon ekiplerinin sahada yaşadığı zorlukları ve önemli olayları bir nebze olsun topluma yansıtmaya gayret ettiklerini vurgulayan Usta, "Ekip arkadaşlarımızla çok güzel bir çalışma ortaya çıkardık. Zorlu ve meşakkatli bir çalışmaydı. Çünkü filyasyon ekipleri doğayla ve sıkıntıyla iç içe her tür iklim koşullarıyla mücadele edecek şekilde ortadalar. Salgın sürecinde en ön safta görev yapıyorlar." dedi.

Usta, bu tür çalışmaları kendilerini anlatmaktan çok halkın duyarlılığını arttırmak adına yaptıklarını dile getirerek, "Öyle umuyoruz ki bu tür çalışmalarla halkımız Kovid-19 pandemisinin farkındalığını daha da hissedecek, maske, mesafe ve temizlik kurallarını daha sıkı olarak uygulayacaklar. Hepimiz serbestleşme dönemlerini özlemle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Belgesel, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kovid-19'un izini süren filyasyon ekiplerinin özverili mücadelesi belgesel oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA Esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 maddelik öneri paketi Suudi Arabistan Krallığı'nın tespihlerini İznikli usta üretiyor Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi Canını hiçe sayan adam güvercinlerin hayatını kurtardı 1 metre karın 1 haftada geçit verdiği yolda, duygulandıran buluşma Amasya'da yüzde 50'lik içme suyu indirimine sevinen muhtarlar pankart astı Araç muayenede yeni düzenleme: Ağır hasarlı araçlar bir ay içinde herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek
Annelere yarım mesai, tam maaş! İşte gerekli şartlar Annelere yarım mesai, tam maaş! İşte gerekli şartlar         
11:33
Pfizer/BioNTech aşısında tedirgin eden sonuçlar: İlk aşıda koruma yüzde 50'ler seviyesinde ve mutasyonlara karşı etkisiz Pfizer/BioNTech aşısında tedirgin eden sonuçlar: İlk aşıda koruma yüzde 50'ler seviyesinde ve mutasyonlara karşı etkisiz         
10:58
İstanbul'un göbeğinde kemerle birbirlerine girdikleri anlar kamerada İstanbul'un göbeğinde kemerle birbirlerine girdikleri anlar kamerada         
10:26
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama: Kaptanla görüştüm, gemi limana yaklaşıyor Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama: Kaptanla görüştüm, gemi limana yaklaşıyor         
10:18
Beşiktaş'ın 2 teklif birden sunduğu Hulk'tan taraftarı heyecanlandıracak mesaj: İstanbul'a gelmeye hazırım Beşiktaş'ın 2 teklif birden sunduğu Hulk'tan taraftarı heyecanlandıracak mesaj: İstanbul'a gelmeye hazırım         
10:03
Eski dostların buluşmasında gözyaşları sel olup aktı Eski dostların buluşmasında gözyaşları sel olup aktı         
09:46
Anne ve babasının cansız bedenini camdan gören çocuk, halen yaşadıklarını sanıyormuş Anne ve babasının cansız bedenini camdan gören çocuk, halen yaşadıklarını sanıyormuş         
09:32
Güvenlik uzmanından Türk gemisine sapılan korsan saldırısıyla ilgili bomba iddia: Fransa'nın parmağı olabilir Güvenlik uzmanından Türk gemisine sapılan korsan saldırısıyla ilgili bomba iddia: Fransa'nın parmağı olabilir         
08:53
İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti         
08:26
Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı         
07:10
Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu         
23:49
Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık         
23:09
13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü 13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü         
17:08
5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti 5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti         
16:47
Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi         
16:10
Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor         
14:19
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 11:49:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Kovid-19'un izini süren filyasyon ekiplerinin özverili mücadelesi belgesel oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei