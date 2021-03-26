Son dakika haberi... Kovid-19 vaka sayısı artan Altınova'da denetimler sürüyor - Son Dakika

Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı artan Yalova'da denetimler sürüyor.

Kent genelindeki vaka dağılım oranı yüksek olan Altınova ilçesinde ekipler, cadde, sokak ve iş yerlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri de, salgınına karşı verilen mücadele kapsamında, semt pazarı girişinde HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yaptı.

Pazar alanına alınan vatandaşların maske kontrolü, ateş ölçümü ve dezenfekte işlemini de takip eden ekipler, vatandaşları kurallara uymaları noktasında uyarıyor.

Pazar yerinde her türlü tedbirin alındığını söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, vatandaşların, kurulan semt pazarına HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra girebildiğini aktardı.

Oral, "Vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile alışveriş yapması için çalışıyoruz. İnsanlarımızı virüse karşı korumaya yönelik bir mücadele veriyoruz. Gerekli uyarıları yapıyoruz. Pazarımızda tezgahlar arasında sosyal mesafe alanı uygulanıyor. Kontrollü bir şekilde vatandaşlarımızın pazar alışverişlerini yapmalarına olanak sağlanıyor. Pazar alanımızda her türlü tedbiri alıyoruz. Duyarlı davranan ve kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.