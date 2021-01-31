Köy çocuklarının 'oyuncak' sevinci - Son Dakika
Üye Girişi
Köy çocuklarının 'oyuncak' sevinci

Köy çocuklarının 'oyuncak' sevinci

31.01.2021 08:22

DÜNYAYI İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu, Muş'un Varto ilçesine bağlı Yurtseven ve Boyçakın köylerindeki çocuklara kazak, çorap ve mont hediye etti.

DÜNYAYI İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu, Muş'un Varto ilçesine bağlı Yurtseven ve Boyçakın köylerindeki çocuklara kazak, çorap ve mont hediye etti. Platform üyeleri, dağıttıkları oyuncaklarla köydeki çocukların yüzlerini güldürdü.

Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu üyeleri, Malazgirt ilçesine bağlı Yurtseven ve Boyçapkın köylerini ziyaret etti. Köylerde çocuklara, çocuklara, mont, kazak, çorap gibi kışlık giyecek hediye eden platform üyeleri, oyuncak da vererek sürpriz yaptı. Köyde kendilerinin yaptığı oyuncaklarla oynadıklarını belirten çocuklar, hediyeler için teşekkür etti. İlk defa oyuncakları olduğunu söyleyen Yaprak Avşar (11) ile Elif Ay (12), "İlk defa bize oyuncak gönderildi. Birbirinden güzel oyuncaklarla oyunlar oynayacağız" dedi.

Yurtseven Köyü Muhtarı Ferdi Sevim, yapılan yardımlardan ötürü çok mutlu olduklarını belirterek, yardımda bulunan hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. İlçede zorlu geçen kış şartlarında dolayı yolları buzlanan köye yardımları aracı ile ulaştıran Eldin Tutar ise "Yardımseverler tarafından köyümüze yapılan yardımları duydum. Kış şartları nedeniyle yollar biraz anormaldi. Gereken yardım köy çocuklarımıza dağıtıldı. Tüm emeği geçen kişilerden Allah razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Malazgirt, oyunlar, Varto, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köy çocuklarının 'oyuncak' sevinci - Son Dakika


Son Dakika
09:27 Son Dakika: İstanbul'da yangınların önlenmesi amacıyla bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişler yasaklandı
09:27 Alişan'ın eltileri Buse Varol ve Merve Tektaş barıştı
09:23 Son Dakika: İstanbul'da yangınların önlenmesi amacıyla bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişler yasaklandı
09:23 Uzun süre sonra barışan Buse Varol ile eltisi Merve Tektaş yan yana poz verdi
09:21 Rıza Çalımbay İran takımı İstiklal'in başına geçiyor
09:17 Sivas'tan İran'a! Rıza Çalımbay'a herkesi şaşırtan teklif
09:04 Titanik enkazını görmek için dalış yapan turistlerin kaybolduğu denizaltının enkazı bulundu
08:59 Titanik denizaltı faciasının en genç kurbanı Süleyman Dawood, tura babası için katılmış
08:47 Galatasaray, Yusuf Demir'i Türk statüsünde tutacak
08:43 TFF'nin yaptığı güncellemeyle Galatasaray'da tüm plan değişti! Yusuf Demir kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 09:43:39. #1.11#
SON DAKİKA: Köy çocuklarının 'oyuncak' sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement