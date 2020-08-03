Son dakika haberi... Köy yolunda kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bolu'da 13 yaşındaki çocuğun kullandığı iddia edilen traktörün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu traktörde bulunan babaanne hayatını kaybetti, torunu ise yaralı kurtuldu.

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Yenicepınar köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki A.K.'nin kullandığı ve babaannesinin de bulunduğu 14 EE 304 plakalı traktör, köy yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, traktördeki Durkadın K. (66) olay yerinde hayatını kaybederken, torunu A.K. (13) yaralandı.

Kazayı gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı torun sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü. Durkadın K.'nin cenazesi ise Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Annesi ve oğlunun traktör kazasını geçirdiğini duyan M.K. olay yerine geldi. Annesinin hayatını kaybettiğini öğrenen M.K., olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)