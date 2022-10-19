Son dakika haberi! Köyceğiz'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Köyceğiz'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

19.10.2022 12:24
Son dakika haberi! Köyceğiz'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye ilçesine seyir halinde olan bir araçta uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Döğüşbelen mevkisindeki yol kontrol noktasında durdurulan araçta narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Operasyonda şüpheli B.İ. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Hisarcık, Köyceğiz, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Köyceğiz'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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