Son dakika haberi: Köyceğiz gölüne 100 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Köyceğiz gölüne 100 bin sazan yavrusu bırakıldı

Son dakika gelişmesine göre Tarık ve Orman Bakanlığı tarafından; su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi amacıyla, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nde üretilen 100 bin adet sazan balığı yavrusu Köyceğiz Gölü'ne bırakıldı.

Son dakika haberi: Köyceğiz gölüne 100 bin sazan yavrusu bırakıldı, System.String[]

Tarık ve Orman Bakanlığı tarafından; su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi amacıyla, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nde üretilen 100 bin adet sazan balığı yavrusu Köyceğiz Gölü'ne bırakıldı.

Törene Köyceğiz Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Okan Yatgın, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı, Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende konuşan DALKO Başkanı Arif Yalılı; "Öncelikle 2017 yılından beri Köyceğiz Gölü'ne balık bırakmayı prensip haline getirdik. Gerçekleşmesinde payı olan herkese teşekkür ediyorum. Biz bu işi tamamen Köyceğiz halkımızın balık avlaması, ekolojik dengeye katkı sağlamak için, epey geniş bir bölgeyi de avlanmaya açarak ekonomik olarak ta vatandaşımıza katkı sağlamaktır. Bu etkinlikte katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak yaptığı konuşmada; "Göreve geldiğim ilk günden bu yana Muğla'nın her noktasında Türkiye'nin kurtuluşunun üretimde olduğu şiarıyla adım atmadığımız işletme ve tesis olmasın diye elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tam pandemiden kurtulacak mıyız derken tekrar ciddi bir pandemi tehlikesi ile karşı karşıyayız. Bu dönemde tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bu göl bizim, burası gelecek kuşaklara miras, gelecek kuşaklarımıza bu gölü temiz bırakmak ve duyarlı olmak zorundayız. Türkiye'de deniz kültür balığı yetiştiriciliğinin yüzde 65' i ilimiz sınırları içerisinde yapılıyor. Hem deniz kültür balıkçılığı yetiştiriciliğinde hem de iç sularımızda yapılan alabalık üretiminde ülkede birinci sıradayız. Bugün Köyceğiz Gölü'ne 100 bin adet balık atacağız. 2007 yılından beri; Köyceğiz Gölü'ne 870 bin adet, Seydikemer-Girdev Gölü'ne 140 bin adet, Ortaca-Sülüngür Gölü'ne 5 bin adet, Dalaman-Kocagöl'e 220 bin adet, Ula-Akarcadere Göleti'ne 148 bin adet olmak üzere, son 13 yılda toplam 1 milyon 383 bin adet yavru balık bırakmışız. Bakanlığımız, il ve ilçelerimizde çalışan tüm arkadaşlarımla birlikte üreticinin yanındayız. Bizim de görevimiz çevremizi ve doğal hayatı korumak, akarsularımızı, denizlerimizi korumak ve temiz tutmaktır" dedi.

Köyceğiz Kaymakamı Hasan Musab Okatan konuşmasında; "Hiç şüphesiz ülke olarak kalkınmamızın yapı taşlarından biri üretimdir. Bu nedenle Muğla olarak gerek tarım sektöründe gerek su ürünleri üretiminde çok önemli bir konuma sahiptir. Bu sebeple birazdan gerçekleştireceğimiz etkinliğimiz büyük önem arz etmektedir. Bu etkinliğin yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olması ve devamının gelmesini temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol mensupları ve tüm katılımcılar ile birlikte sazan yavruları Köyceğiz Gölü'ne bırakıldı. - MUĞLA

Köyceğiz, Akdeniz, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 14:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Köyceğiz gölüne 100 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika Ekonomi

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