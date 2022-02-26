Son dakika haberi: Köye inen, nesli tükenme tehlikesindeki vaşaklar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi: Köye inen, nesli tükenme tehlikesindeki vaşaklar kamerada

26.02.2022 10:48
Son dakika haberi: Köye inen, nesli tükenme tehlikesindeki vaşaklar kamerada

Son dakika gündem haberine göre GÜMÜŞHANE'de, neslinin tükenme tehlikesi olan 2 vaşak, doğal yaşam alanları karla kaplanınca yiyecek bulmak için indiği köyde güvenlik kameralarına yansıdı.

GÜMÜŞHANE'de, neslinin tükenme tehlikesi olan 2 vaşak, doğal yaşam alanları karla kaplanınca yiyecek bulmak için indiği köyde güvenlik kameralarına yansıdı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı ve soğukta, doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, köylere inmeye başladı. Gümüşhane'de merkeze bağlı Boğalı köyünde karlı kaplı arazide yiyecek arayan, nesli tükenme tehlikesi altındaki 2 vaşak, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, gece ve gündüz belli saatlerde köye inen vaşakların, evlerin bulunduğu alanda yiyecek aradığı ardından gözden kaybolduğu görülüyor.


Son dakika haberi: Köye inen, nesli tükenme tehlikesindeki vaşaklar kamerada
Son dakika haberi: Köye inen, nesli tükenme tehlikesindeki vaşaklar kamerada
Son dakika haberi: Köye inen, nesli tükenme tehlikesindeki vaşaklar kamerada
Son dakika haberi: Köye inen, nesli tükenme tehlikesindeki vaşaklar kamerada
Son dakika haberi: Köye inen, nesli tükenme tehlikesindeki vaşaklar kamerada
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Gümüşhane'de evlilikler yüzde 10, boşanmalar yüzde 67 arttı Gümüşhane'de evlilikler yüzde 10, boşanmalar yüzde 67 arttı Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il İzmir Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il İzmir

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Köye inen, nesli tükenme tehlikesindeki vaşaklar kamerada - Son Dakika


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