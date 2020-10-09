Son dakika haberi: Köylerde dere sularından para alınması kararı iptal edildi - Son Dakika

Erzincan İl Genel Meclisi tarafından geçtiğimiz aylarda oy birliği ile alınan bir karar sonucu dere sularından para alınması konusu gündeme gelmiş ve alınan bu karar tepkilere neden olmuştu. Meclis Ekim ayı toplantısında, yeni bir karar daha alarak, dere sularından para alınmamasına karar verdi.

Erzincan İl Genel Meclisi tarafından geçtiğimiz aylarda alınan bu kararın ardından Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, açıklama yapmış, Erzincan İl Genel Meclisi tarafından oy birliği ile alınan kararla Merkez İlçeye bağlı köylerdeki, kadimden gelen dere sularına bundan böyle para alınmasını eleştirerek bu karların düzeltilmesini istemişti.

"İl başkanları alınan kararı görüşmüşlerdi"

Daha sonra, Erzincan Merkez ilçeye Bağlı Köylerde Kadimden gelen dere sularına para istenecek olması konusunu görüşmek ve çözüm bulmak için 16 Eylül 2020 tarihinde Ak Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı ile Erzincan Ziraat Odası Başkanı bir araya gelerek dere suları konusunu görüşmüşlerdi. Yapılan toplantıda Ziraat Odası Başkanı Geyik İl Genel Meclisi tarafından alınan kararın iptal edilmesi için il başkanlarından destek istemişti.

"Partilerin grup başkan vekilleri ortak önerge verdiler"

Meclis Başkanı Bekir Yıldız başkanlığında, Erzincan İl Genel Meclisi'nin Ekim ayı 5'nci toplantısında (09.10.2020) bu konu gündeme geldi. Ak Parti Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Adnan Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Çayırlı İlçesi İl Genel Meclisi Üyesi ve Grup başkan Vekili Dursun Ali Aksu ve Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Hüseyin İlter tarafından Meclis gündemine alınması için ortak bir önerge verildi.

"Verilen önerge meclis tarafından kabul edildi ve karara bağlandı"

Verilen Önergede "İlimiz Merkez ve İlçe Köylerinde yapılan sulama suyu kullanımında şimdiye kadar Birlikler tarafından tahakkuka tabii olmayıp, söz konusu sulama birliklerinin İl Özel İdaresine devrinden sonra da hiçbir ücrete tabii tutulmaması için önergemizin gündeme alınmasını arz ederiz" denildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda verilen ortak önerge meclis gündemine alınarak oy birliği ile kabul edildi. - ERZİNCAN