Diyarbakırlı yardımseverden çocuklara yürek ısıtan sürpriz - Son Dakika

Diyarbakırlı yardımseverden çocuklara yürek ısıtan sürpriz

Diyarbakırlı yardımseverden çocuklara yürek ısıtan sürpriz Diyarbakırlı yardımsever Ramazan Mervan Kurt, çevredeki köyleri dolaşarak doğum günleri olan çocuklarla birlikte pasta kesip hediye dağıttı.

Diyarbakırlı yardımseverden çocuklara yürek ısıtan sürpriz

DİYARBAKIR - Diyarbakırlı yardımsever Ramazan Mervan Kurt, çevredeki köyleri dolaşarak doğum günleri olan çocuklarla birlikte pasta kesip hediye dağıttı.

Diyarbakır'da eylül ayında doğan köy çocuklarına doğum günü sürprizi yapan Ramazan Mervan Kurt, elinde pasta ile kapı kapı dolaşıp çocukların mutluluklarına ortak oldu. İlk defa doğum günlerini kutlayan çocuklar karşılarında pasta görünce mutluluktan havalara uçtu. Çocukları mutlu etmek için kolları sıvadığını belirten Kurt, "Bu etkinlikte birçok amacımız var. Bu pastaları doğum günü olan kişiler çocuklarımıza ısmarlamak istiyor. Biz de alıp köyde yaşayan çocuklarımıza götürüyoruz. Hem köyde yaşayıp bir yabancı selamına hasret olan çocuklarımızın doğum gününü kutlayarak onların bizim için ne kadar kıymetli olduğunu hissettirmek hem çok sevdikleri pastayı yemelerine vesile olmak hem de doğum günü pastasını çocuklarımıza ısmarlamak isteyen kişileri mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Diyarbakırlı yardımseverden çocuklara yürek ısıtan sürpriz
Diyarbakırlı yardımseverden çocuklara yürek ısıtan sürpriz
Diyarbakırlı yardımseverden çocuklara yürek ısıtan sürpriz
Diyarbakırlı yardımseverden çocuklara yürek ısıtan sürpriz
Diyarbakırlı yardımseverden çocuklara yürek ısıtan sürpriz
Diyarbakırlı yardımseverden çocuklara yürek ısıtan sürpriz
Diyarbakırlı yardımseverden çocuklara yürek ısıtan sürpriz
Diyarbakırlı yardımseverden çocuklara yürek ısıtan sürpriz
Diyarbakırlı yardımseverden çocuklara yürek ısıtan sürpriz

Diyarbakır, Ramazan, Eylül, Doğum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 09:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Diyarbakırlı yardımseverden çocuklara yürek ısıtan sürpriz - Son Dakika

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