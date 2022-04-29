'KOYUNLAR' SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR SERGİLENDİ - Son Dakika
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'KOYUNLAR' SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR SERGİLENDİ

29.04.2022 15:47

DİYARBAKIR'da, dün 'Koyunlar' isimli silahlı suç örgütüne 300 polisin katılımıyla düzenlenen, 35 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi.

DİYARBAKIR'da, dün 'Koyunlar' isimli silahlı suç örgütüne 300 polisin katılımıyla düzenlenen, 35 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi. Ele geçirilen 29 ruhsatsız tabanca ve 7 tüfeğin toplam değerinin 1,2 milyon TL olduğu belirtilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren çalışmayla, iş adamı kimliğine bürünerek galericilik, arazi, ihale ve inşaat işleri gibi sektörlerde etkili olan ancak haksız kazanç elde etmek amacıyla kasten öldürme, yağma, tefecilik, rüşvet, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, ihaleye fesat karıştırma, kasten yaralama ve tehdit suçlarını işleyen 'Koyunlar' isimli silahlı suç örgütünü deşifre etti. Şüphelilere yönelik dün 300 polisin katılımıyla hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda suç örgütü lideri C.K. kaçmaya çalıştı. Helikopterle tarladayken tespit edilen C.K., ekiplerin yönlendirilmesiyle yakalandı. Örgüt yöneticilerinden biri ise operasyon sırasında evde halının içinde sarılı yakalandı. Operasyonda toplam 35 kişi gözaltına alındı.

SİLAHLARIN TOPLAM DEĞERİ 1,2 MİLYON TL

Operasyonda ele geçirilen 29 ruhsatsız tabanca ile 7 tüfek, 1086 mermi ve fişek, çok sayıda çek, senet ve tapu emniyette sergilendi. Bazılarının üzerinde şüphelilerin isimlerinin yazılı olduğu tabanca ve tüfeklerin piyasa değerinin 1,2 milyon TL olduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

'KOYUNLAR' SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR SERGİLENDİ
'KOYUNLAR' SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR SERGİLENDİ
'KOYUNLAR' SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR SERGİLENDİ
'KOYUNLAR' SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR SERGİLENDİ
'KOYUNLAR' SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR SERGİLENDİ
'KOYUNLAR' SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR SERGİLENDİ
'KOYUNLAR' SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR SERGİLENDİ
'KOYUNLAR' SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR SERGİLENDİ
'KOYUNLAR' SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR SERGİLENDİ
'KOYUNLAR' SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR SERGİLENDİ
'KOYUNLAR' SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR SERGİLENDİ
'KOYUNLAR' SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR SERGİLENDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'KOYUNLAR' SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR SERGİLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'KOYUNLAR' SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR SERGİLENDİ - Son Dakika
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