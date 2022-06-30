Son dakika haberi | Koyunlarını çalıp, ağabeylerini yaralayan komşuyu vuran kardeşler tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Koyunlarını çalıp, ağabeylerini yaralayan komşuyu vuran kardeşler tutuklandı

30.06.2022 10:02
Son dakika haberi | Koyunlarını çalıp, ağabeylerini yaralayan komşuyu vuran kardeşler tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre ADANA'da Celal (21) ile kardeşi Kadir (20) Atmaca, bahçedeki koyunlarını çalıp, ağabeyleri Eyüp Atmaca'yı (23) pompalı tüfekle yaralayan komşuları Yunus Emre Yıldız'ı (18) darbederek aynı silahla vurdu.

ADANA'da Celal (21) ile kardeşi Kadir (20) Atmaca, bahçedeki koyunlarını çalıp, ağabeyleri Eyüp Atmaca'yı (23) pompalı tüfekle yaralayan komşuları Yunus Emre Yıldız'ı (18) darbederek aynı silahla vurdu. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı.

Olay, 28 Haziran'da, gece yarısı Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre Yıldız, komşusu Eyüp Atmaca'nın bahçesindeki koyunlardan 2'sini çaldı. Durumu fark eden Atmaca, koyunlarla sokağa çıkan Yıldız'a bağırdı. Yıldız, Atmaca'yı pompalı tüfekle göğsünden vurdu. Yaralanan Atmaca'nın kardeşleri Celal ile Kadir Atmaca, Yıldız'ı kaçarken yakalayıp darbetti. Kadir Atmaca, arbedede yere düşen pompalı tüfekle Yıldız'ı kolundan vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Yunus Emre Yıldız ile Eyüp Atmaca, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kavgaya karışan Celal ile Kadir Atmaca ile babaları Mehmet Atmaca'yı (42) gözaltına aldı.Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde, koyunlarını çaldığı ve kardeşleri Eyüp Atmaca'yı yaraladığı için Yunus Emre Yıldız'ı dövdüklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Celal ile Kadir Atmaca, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Mehmet Atmaca ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Yunus Emre Yıldız, Adana Yüregir, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Koyunlarını çalıp, ağabeylerini yaralayan komşuyu vuran kardeşler tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Koyunlarını çalıp, ağabeylerini yaralayan komşuyu vuran kardeşler tutuklandı - Son Dakika
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