Kozan'da iş adamına silahlı saldırı - Son Dakika

Kozan'da iş adamına silahlı saldırı

15.10.2020 04:34

Kozan'da iş adamına silahlı saldırı Adana'nın Kozan ilçesinde iş adamının ofisine silahlı saldırı düzenlendi.

Kozan'da iş adamına silahlı saldırı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde iş adamının ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Kozan'da Hacımirzalı sokakta bulunan müteahhit iş adamının ofisine kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı. Silahlı saldırganın kaçış anı an ve an görüntülendi. Olay gece saat 03.00 sularında Adana'nın Kozan ilçesinde meydana geldi. Silahlı kimliği belirsiz saldırgan elinde silahla mahalleye gelerek 4 el ateş etti. salah seslerine uyanan vatandaşlar saldırganın kaçmasına tanıklık etti. Olayın geç saatte yaşanması faciayı önlerken olayı gören vatandaşlar saldırganın önce bağırdığını ardından, işyerini hedef aldığını iddia etti. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken olay yeri inceleme ekipleri boş kovanları incelemeye aldı. İş yerinde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürerken silahlı saldırganın mahallenin içinden soğuk kanlı kaçışı dikkat çekti.

Kozan'da iş adamına silahlı saldırı
Kozan'da iş adamına silahlı saldırı
Kozan'da iş adamına silahlı saldırı
Kozan'da iş adamına silahlı saldırı
Kozan'da iş adamına silahlı saldırı
Kozan'da iş adamına silahlı saldırı
Kozan'da iş adamına silahlı saldırı

Saldırı, Kozan, Adana, Ateş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kozan'da iş adamına silahlı saldırı - Son Dakika

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