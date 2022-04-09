Son dakika haberi: Kozan'da jandarma minibüsüyle otomobil çarpıştı; 2 şehit - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kozan'da jandarma minibüsüyle otomobil çarpıştı; 2 şehit

09.04.2022 16:33
Son dakika haberi: Kozan'da jandarma minibüsüyle otomobil çarpıştı; 2 şehit

Son dakika gündem haberi: ADANA'da jandarma minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

ADANA'da jandarma minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kozan ilçesi, Kozan-Adana karayolu Mansurlu Kavşağı'nda meydana geldi. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait 01 JAA 081 plakalı minibüsle sürücüsü öğrenilemeyen 01 JB 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada göreve giden minibüsteki 2 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kozan'da jandarma minibüsüyle otomobil çarpıştı; 2 şehit - Son Dakika


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