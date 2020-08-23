Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 16:45

Kaynak: DHA

Marmaris'te karaya oturan lüks tekne vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Beyrut'ta patlamadan etkilenen hayvanlar böyle kurtarılıyor

Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu