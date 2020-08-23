Son dakika haberi | Kozan'da ormanlık alanda yine yangın çıktı (4)
Son dakika gündem haberine göre 12 EV YANDIAdana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli köyündeki orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi poyraz nedeniyle zorlaşırken, alevlere yakın evlerde yaşayanlar tahliye edildi.
12 EV YANDI
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli köyündeki orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi poyraz nedeniyle zorlaşırken, alevlere yakın evlerde yaşayanlar tahliye edildi. Öte yandan, alevlerin arasında kalan 12 evin yandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 16:45
Kaynak: DHA
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