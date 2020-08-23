Son dakika haberi: Kozan'da yangına havadan müdahaleye ara verildi (Drone Görüntüleri)
Son dakika gündem haberi... Kozan'da yangına havadan müdahaleye ara verildi Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Çürüklü, Celiluşağı ve Çamlarca mahallelerine ek olarak 3 mahalle daha boşaltıldı.
Kozan'da yangına havadan müdahaleye ara verildi
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Çürüklü, Celiluşağı ve Çamlarca mahallelerine ek olarak 3 mahalle daha boşaltıldı. Boşaltılan mahalle sayısı 6'ya yükselirken, öğle saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangının, zarar verdiği ormanlık alanın 150 hektarın üzerinde olduğu belirtildi.
Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleye ara verilirken, Adana ve çevre illerden de takviye gelen ekipler, karadan söndürme çalışmasına devam ediyor. Günün ilk ışıkarıyla uçak ve helikopterle müdahale etmeye devam edileceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 23:51
Kaynak: DHA
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