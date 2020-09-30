Son dakika haberi: Kozan'daki orman yangınında iş yeri yanan berbere malzeme desteği
Son dakika gelişmesine göre Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta çıkan ve 25 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınında iş yeri yanan Erol Ganici'ye Kozan Kuaförler ve Berberler Odasınca malzeme desteğinde bulunuldu.
Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta çıkan ve 25 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınında iş yeri yanan Erol Ganici'ye Kozan Kuaförler ve Berberler Odasınca malzeme desteğinde bulunuldu.
Kozan Berberler Odası Başkanı Zahide Azgın, Ganici'yi yanan iş yerinde ziyaret edip, beraberinde getirdiği tıraş malzemelerini verdi.
Ziyarette orman yangınında zarar gören Kozanlılara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Azgın, üyelerinin zor gününde yanında olmak istediklerini ve bu konuda üzerlerine düşen görevi yapmaya çalıştıklarını belirtti.
İş yeri sahibi Ganici de yanlarında olan ve destek veren herkese teşekkür etti.
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